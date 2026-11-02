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02.11.2026 20:27:13

Oracle Aktie News: Oracle am Abend tiefrot

Oracle Aktie News: Oracle am Abend tiefrot

Die Aktie von Oracle gehört am Montagabend zu den Verlierern des Tages. Der Oracle-Aktie ging im New York-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 7,8 Prozent auf 120,54 USD.

Oracle
100.92 CHF -8.22%
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Die Oracle-Aktie gab im New York-Handel um 20:26 Uhr um 7,8 Prozent auf 120,54 USD nach. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im NASDAQ Composite Index, der zurzeit bei 25'304 Punkten liegt. Die höchsten Verluste verbuchte die Oracle-Aktie bis auf 120,45 USD. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 126,50 USD. Von der Oracle-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 3'265'136 Stück gehandelt.

Bei einem Wert von 265,80 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (01.11.2025). Das 52-Wochen-Hoch könnte die Oracle-Aktie mit einem Kursplus von 120,51 Prozent wieder erreichen. Bei einem Wert von 114,51 USD erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (29.07.2026). Der derzeitige Kurs der Oracle-Aktie liegt somit 5,27 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 1,97 USD. Im Vorjahr erhielten Oracle-Aktionäre 2,00 USD je Wertpapier. Oracle liess sich am 10.09.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.08.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 1,56 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 1,01 USD je Aktie in den Büchern standen. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 29,61 Prozent auf 19.35 Mrd. USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 14.93 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Mit der Q2 2027-Bilanzvorlage von Oracle wird am 14.12.2026 gerechnet.

Beim Gewinn 2027 gehen Experten vorab davon aus, dass Oracle ein EPS in Höhe von 8,14 USD in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.ch

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Novartis, Sandoz und Eli Lilly: Margen, Wachstum und Risiken im Vergleich – BX Mornincall mit François Bloch

Novartis, Sandoz und Eli Lilly im Vergleich: François Bloch und Olivia Hähnel ordnen im aktuellen BX Morningcall Umsatzentwicklung, EBIT, EBIT-Margen, Eigenkapitalrendite, Dividenden und Kursperformance ein. Im Fokus stehen die unterschiedlichen Geschäftsmodelle, Erwartungen und Risiken der drei Pharmakonzerne.

Das Gespräch behandelt Novartis nach den angesprochenen Quartalszahlen, Sandoz mit Biosimilars und Nachahmerprodukten sowie Eli Lilly mit hohen Wachstumserwartungen.

Themen im Video:
• Novartis: Quartalszahlen, Margen, Dividende, Performance und CEO-Frage
• Sandoz: Umsatzwachstum, Biosimilars, Margen und Wettbewerb
• Eli Lilly: Wachstumserwartungen, Profitabilität, Dividendenrendite und Bewertungsrisiken
• BX Musterportfolio: Portfolio-Perspektive, Risikomanagement und Rebalancing

https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/

Novartis, Sandoz und Eli Lilly: Margen, Wachstum und Risiken im Vergleich – BX Mornincall mit François Bloch

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Long 14’174.03 19.88 SLBXRU
Long 13’829.45 13.65 S05FBU
Long 13’253.37 8.98 SPBS5U
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

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