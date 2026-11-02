Oracle Aktie News: Oracle am Abend tiefrot

Die Oracle-Aktie gab im New York-Handel um 20:26 Uhr um 7,8 Prozent auf 120,54 USD nach. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im NASDAQ Composite Index, der zurzeit bei 25'304 Punkten liegt. Die höchsten Verluste verbuchte die Oracle-Aktie bis auf 120,45 USD. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 126,50 USD. Von der Oracle-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 3'265'136 Stück gehandelt.

Bei einem Wert von 265,80 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (01.11.2025). Das 52-Wochen-Hoch könnte die Oracle-Aktie mit einem Kursplus von 120,51 Prozent wieder erreichen. Bei einem Wert von 114,51 USD erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (29.07.2026). Der derzeitige Kurs der Oracle-Aktie liegt somit 5,27 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 1,97 USD. Im Vorjahr erhielten Oracle-Aktionäre 2,00 USD je Wertpapier. Oracle liess sich am 10.09.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.08.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 1,56 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 1,01 USD je Aktie in den Büchern standen. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 29,61 Prozent auf 19.35 Mrd. USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 14.93 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Mit der Q2 2027-Bilanzvorlage von Oracle wird am 14.12.2026 gerechnet.

Beim Gewinn 2027 gehen Experten vorab davon aus, dass Oracle ein EPS in Höhe von 8,14 USD in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.ch

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