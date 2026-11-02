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02.11.2026 16:29:00
Oracle Aktie News: Oracle am Nachmittag tiefrot
Die Aktie von Oracle gehört am Montagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von Oracle nach unten. In der New York-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 5,3 Prozent auf 123,79 USD.
Die Oracle-Aktie wies um 16:28 Uhr Verluste aus. Im New York-Handel ging es für das Papier um 5,3 Prozent auf 123,79 USD abwärts. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im NASDAQ Composite Index, der im Moment bei 25'783 Punkten realisiert. Im Tief verlor die Oracle-Aktie bis auf 122,23 USD. Mit einem Wert von 126,50 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Die Anzahl der bisher gehandelten Oracle-Aktien beläuft sich auf 1'478'406 Stück.
Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 01.11.2025 bei 265,80 USD. Das 52-Wochen-Hoch liegt 114,72 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Oracle-Aktie. Bei 114,51 USD erreichte der Anteilsschein am 29.07.2026 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Oracle-Aktie 8,10 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.
Die Dividendenausschüttung für Oracle-Aktionäre betrug im Jahr 2026 2,00 USD, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 1,97 USD belaufen. Am 10.09.2026 legte Oracle die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.08.2026 endete, vor. Oracle hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 1,56 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 1,01 USD je Aktie gewesen. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Oracle im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 29,61 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 19.35 Mrd. USD. Im Vorjahresviertel waren 14.93 Mrd. USD in den Büchern gestanden.
Die Vorlage der Q2 2027-Finanzergebnisse wird für den 14.12.2026 terminiert.
Experten gehen davon aus, dass Oracle im Jahr 2027 8,14 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.
Redaktion finanzen.ch
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Novartis, Sandoz und Eli Lilly: Margen, Wachstum und Risiken im Vergleich – BX Mornincall mit François Bloch
Novartis, Sandoz und Eli Lilly im Vergleich: François Bloch und Olivia Hähnel ordnen im aktuellen BX Morningcall Umsatzentwicklung, EBIT, EBIT-Margen, Eigenkapitalrendite, Dividenden und Kursperformance ein. Im Fokus stehen die unterschiedlichen Geschäftsmodelle, Erwartungen und Risiken der drei Pharmakonzerne.
Das Gespräch behandelt Novartis nach den angesprochenen Quartalszahlen, Sandoz mit Biosimilars und Nachahmerprodukten sowie Eli Lilly mit hohen Wachstumserwartungen.
Themen im Video:
• Novartis: Quartalszahlen, Margen, Dividende, Performance und CEO-Frage
• Sandoz: Umsatzwachstum, Biosimilars, Margen und Wettbewerb
• Eli Lilly: Wachstumserwartungen, Profitabilität, Dividendenrendite und Bewertungsrisiken
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