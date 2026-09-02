Oracle Aktie News: Anleger schicken Oracle am Abend ins Plus

Die Aktie legte um 20:26 Uhr in der New York-Sitzung 3,3 Prozent auf 145,92 USD zu. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im NASDAQ Composite Index, der aktuell bei 26'217 Punkten steht. Die Oracle-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 146,20 USD. Mit einem Wert von 140,25 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Im heutigen Handel wurden bisher 2'009'849 Oracle-Aktien umgesetzt.

Am 11.09.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 345,69 USD an. Derzeit notiert die Oracle-Aktie damit 57,79 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 29.07.2026 bei 114,51 USD. Der aktuelle Kurs der Oracle-Aktie ist somit 21,52 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Nachdem Oracle seine Aktionäre 2026 mit 2,00 USD beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 1,95 USD je Aktie ausschütten. Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Oracle am 10.06.2026. Das EPS wurde auf 1,45 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 1,19 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Oracle in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 20,63 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 19.18 Mrd. USD im Vergleich zu 15.90 Mrd. USD im Vorjahresquartal.

Am 14.09.2026 werden die Q1 2027-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2027 8,06 USD je Aktie in den Oracle-Büchern.

Redaktion finanzen.ch

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