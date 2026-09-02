Oracle Aktie News: Oracle am Mittwochnachmittag mit positiven Vorzeichen

Um 16:28 Uhr wies die Oracle-Aktie Gewinne aus. In der New York-Sitzung ging es für das Papier um 2,6 Prozent auf 144,96 USD nach oben. Damit gibt das Wertpapier dem NASDAQ Composite Index, der bei 26'211 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Der Kurs der Oracle-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 145,53 USD zu. Die New York-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 140,25 USD. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 953'535 Oracle-Aktien umgesetzt.

Am 11.09.2025 markierte das Papier bei 345,69 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 138,47 Prozent über dem aktuellen Kurs der Oracle-Aktie. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 114,51 USD ab. Abschläge von 21,01 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Die Dividendenausschüttung für Oracle-Aktionäre betrug im Jahr 2026 2,00 USD, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 1,95 USD belaufen. Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Oracle am 10.06.2026. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 1,45 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 1,19 USD je Aktie generiert. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 20,63 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 15.90 Mrd. USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 19.18 Mrd. USD ausgewiesen.

Die Oracle-Bilanz für Q1 2027 wird am 14.09.2026 erwartet.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2027 liegen bei durchschnittlich 8,06 USD je Oracle-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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