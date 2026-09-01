Oracle Aktie News: Anleger trennen sich am Dienstagabend vermehrt von Oracle

Der Oracle-Aktie ging im New York-Handel die Puste aus. Um 20:26 Uhr verlor das Papier 5,4 Prozent auf 141,14 USD. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im NASDAQ Composite Index, der bislang bei 26'100 Punkten steht. Das bisherige Tagestief markierte Oracle-Aktie bei 140,30 USD. Mit einem Wert von 146,75 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt wechselten via New York 2'151'315 Oracle-Aktien den Besitzer.

Bei einem Wert von 345,69 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (11.09.2025). Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 144,93 Prozent. Am 29.07.2026 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 114,51 USD. Das 52-Wochen-Tief könnte die Oracle-Aktie mit einem Verlust von 18,87 Prozent wieder erreichen.

Zuletzt erhielten Oracle-Aktionäre im Jahr 2026 eine Dividende in Höhe von 2,00 USD. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 1,95 USD aus. Oracle veröffentlichte am 10.06.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.05.2026 abgelaufenen Jahresviertel. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 1,45 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 1,19 USD je Aktie in den Büchern standen. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 19.18 Mrd. USD – ein Plus von 20,63 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Oracle 15.90 Mrd. USD erwirtschaftet hatte.

Die Oracle-Bilanz für Q1 2027 wird am 14.09.2026 erwartet.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Oracle einen Gewinn von 8,06 USD je Aktie in der Bilanz 2027 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.ch

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