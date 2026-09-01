Oracle Aktie News: Oracle am Dienstagnachmittag leichter

Um 16:28 Uhr ging es für die Oracle-Aktie nach unten. Im New York-Handel fiel das Papier um 3,7 Prozent auf 143,59 USD. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im NASDAQ Composite Index, der bislang bei 26'154 Punkten steht. Die grössten Abgaben verzeichnete die Oracle-Aktie bis auf 143,35 USD. Den New York-Handel startete das Papier bei 146,75 USD. Zuletzt betrug der Umsatz im New York-Handel 812'205 Oracle-Aktien.

Mit einem Kursgewinn bis auf 345,69 USD erreichte der Titel am 11.09.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von mindestens 140,75 Prozent könnte die Oracle-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Der Anteilsschein verbuchte am 29.07.2026 Kursverluste bis auf 114,51 USD und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 20,25 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Im Jahr 2026 erhielten Oracle-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 2,00 USD. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 1,95 USD. Oracle liess sich am 10.06.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.05.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde auf 1,45 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 1,19 USD je Aktie erzielt worden. Im abgelaufenen Quartal hat Oracle 19.18 Mrd. USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 20,63 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 15.90 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Die Oracle-Bilanz für Q1 2027 wird am 14.09.2026 erwartet.

Für das Jahr 2027 gehen Analysten von einem Oracle-Gewinn in Höhe von 8,06 USD je Aktie aus.

Redaktion finanzen.ch

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