Oracle Aktie 959184 / US68389X1054
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|Analysen des Monats
|
31.08.2026 22:30:38
Oracle-Aktie: Das sind die Analysten-Einstufungen des vergangenen Monats
Das sind die Ergebnisse der Experten für die Oracle-Aktie im abgelaufenen Monat.
Die Oracle-Aktie wurde im August 2026 von 4 Analysten unter die Lupe genommen.
3 Experten stufen die Oracle-Aktie als Kauf ein, 1 Experte empfiehlt das Halten der Oracle-Aktie.
Das durchschnittliche Kursziel wird auf 220,00 USD beziffert, während sich der aktuelle NYSE-Aktienkurs von Oracle auf 149,12 USD beläuft.
Der 6-Monats-Rating-Trend zeigt Kaufen an.
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|JP Morgan Chase & Co.
|200,00 USD
|34,12
|13.08.2026
|RBC Capital Markets
|190,00 USD
|27,41
|12.08.2026
|UBS AG
|245,00 USD
|64,30
|06.08.2026
Redaktion finanzen.ch
Passende Hebelprodukte
Trading Signals: Netflix: Zurück auf dem Schirm
Der Streamingriese erlebt an der Wall Street gerade ein Comeback. Wenngleich ein steiniger Weg vor der Netflix-Aktie liegt, könnte die Aufholjagd durchaus noch weiter gehen.Weiterlesen!
Nachrichten zu Oracle Corp.
|
20:27
|Oracle Aktie News: Oracle gibt am Montagabend nach (finanzen.ch)
|
16:29
|Oracle Aktie News: Oracle am Nachmittag in Rot (finanzen.ch)
|
26.08.26
|Börse New York in Grün: NASDAQ Composite zum Start mit positivem Vorzeichen (finanzen.ch)
|
26.08.26
|Aufschläge in New York: S&P 500 präsentiert sich zum Start des Mittwochshandels fester (finanzen.ch)
|
25.08.26
|Aktien von Oracle, Alphabet & Co im Blick.: Diese Risiken birgt der KI-Anleiheboom (finanzen.ch)
|
25.08.26
|NASDAQ Composite Index-Papier Oracle-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Oracle-Investment von vor einem Jahr verloren (finanzen.ch)
Analysen zu Oracle Corp.
|13.08.26
|Oracle Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12.08.26
|Oracle Sector Perform
|RBC Capital Markets
|06.08.26
|Oracle Buy
|UBS AG
|23.06.26
|Oracle Buy
|Jefferies & Company Inc.
|16.06.26
|Oracle Kaufen
|DZ BANK
|13.08.26
|Oracle Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12.08.26
|Oracle Sector Perform
|RBC Capital Markets
|06.08.26
|Oracle Buy
|UBS AG
|23.06.26
|Oracle Buy
|Jefferies & Company Inc.
|16.06.26
|Oracle Kaufen
|DZ BANK
|13.08.26
|Oracle Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06.08.26
|Oracle Buy
|UBS AG
|23.06.26
|Oracle Buy
|Jefferies & Company Inc.
|16.06.26
|Oracle Kaufen
|DZ BANK
|11.06.26
|Oracle Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|12.08.26
|Oracle Sector Perform
|RBC Capital Markets
|11.06.26
|Oracle Sector Perform
|RBC Capital Markets
|04.06.26
|Oracle Sector Perform
|RBC Capital Markets
|04.03.26
|Oracle Sector Perform
|RBC Capital Markets
|05.01.26
|Oracle Sector Perform
|RBC Capital Markets
Wabtec, Eli Lilly und Novartis neu im BX Musterportfolio
Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt
✅ Wabtec
✅ Eli Lilly
✅ Novartis
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerZinssorgen im Blick: US-Börsen letztlich leichter -- SMI zum Handelsende im Minus -- DAX schliesst tiefer -- Asiens Börsen letztlich mehrheitlich in Rot
Der heimische Aktienmarkt tendierte am Montag schwächer. Der deutsche Aktienmarkt zeigte sich ebenfalls mit Verlusten. Die Wall Street notierte tiefer. Die asiatischen Börsen bewegten sich zum Wochenstart mehrheitlich nach unten.