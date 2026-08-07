OR Royalties mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

OR Royalties hat am 05.08.2026 die Bilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0.46 CAD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0.240 CAD erwirtschaftet worden.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 62.01 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 135.4 Millionen CAD umgesetzt, gegenüber 83.6 Millionen CAD im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.ch