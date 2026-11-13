OR Royalties legte Quartalsergebnis vor

OR Royalties präsentierte am 11.11.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0.42 CAD. Im Vorjahresviertel waren 0.610 CAD je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz wurde auf 126.3 Millionen CAD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 98.6 Millionen CAD umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.ch