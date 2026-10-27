Optowide Technologies A: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

Optowide Technologies A hat am 24.10.2026 die Bilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.

In Sachen EPS wurden 0.25 CNY je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Optowide Technologies A 0.150 CNY je Aktie eingenommen.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 314.3 Millionen CNY vermeldet – das entspricht einem Plus von 93.71 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 162.3 Millionen CNY in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.ch