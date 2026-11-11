OPTORUN: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

OPTORUN hat am 10.11.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 127.98 JPY, nach 23.88 JPY im Vorjahresvergleich.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 14.01 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 11.24 Milliarden JPY, während im Vorjahreszeitraum 9.86 Milliarden JPY ausgewiesen worden waren.

Redaktion finanzen.ch