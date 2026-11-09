Optomed Oy Registered A legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Optomed Oy Registered A hat am 06.11.2026 die Bilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 0.02 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren -0.080 EUR je Aktie in den Büchern gestanden.

Das vergangene Quartal hat Optomed Oy Registered A mit einem Umsatz von insgesamt 5.2 Millionen EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 4.4 Millionen EUR erwirtschaftet worden waren, um 17.42 Prozent gesteigert.

Redaktion finanzen.ch