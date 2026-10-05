OPTOELECTRONICS präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

OPTOELECTRONICS präsentierte am 02.10.2026 die Bilanzzahlen zum am 31.08.2026 beendeten Jahresviertel.

Das EPS wurde auf 2.95 JPY beziffert. Im Vorjahresquartal hatten -8.380 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 1.78 Milliarden JPY vermeldet – das entspricht einem Plus von 15.02 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1.55 Milliarden JPY in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.ch