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05.10.2026 06:37:00
OPTOELECTRONICS präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel
OPTOELECTRONICS präsentierte am 02.10.2026 die Bilanzzahlen zum am 31.08.2026 beendeten Jahresviertel.
Das EPS wurde auf 2.95 JPY beziffert. Im Vorjahresquartal hatten -8.380 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.
Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 1.78 Milliarden JPY vermeldet – das entspricht einem Plus von 15.02 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1.55 Milliarden JPY in den Büchern standen.
Redaktion finanzen.ch
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