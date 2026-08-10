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10.08.2026 06:37:00
Opto Tech legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor
Opto Tech hat am 07.08.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.
Der Verlust je Aktie wurde auf 0.44 TWD beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das Opto Tech ein Ergebnis je Aktie von -0.860 TWD vermeldet.
Opto Tech hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 1.21 Milliarden TWD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 5.08 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 1.15 Milliarden TWD erwirtschaftet worden waren.
Redaktion finanzen.ch
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