Option Care Health Aktie 52359365 / US68404L2016
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30.04.2026 18:32:57
Option Care Health Stock Plunges 29% Despite Modest Q1 Growth
(RTTNews) - Option Care Health, Inc. (OPCH) shares fell 29.56 percent to $18.93, dropping $7.94 on Thursday, even as the company reported relatively stable first-quarter results.
The stock is currently trading at $18.93, compared to its previous close of $26.87 on the Nasdaq. It opened at $19.77 and has traded in a range of $18.01 to $19.90, with volume surging to 7,461,018 shares.
The company reported first-quarter earnings of $45.34 million, or $0.29 per share, compared to $46.74 million, or $0.28 per share, a year earlier. Adjusted earnings came in at $63.23 million or $0.40 per share. Revenue rose 1.4 percent, to $1.350 billion from $1.332 billion last year.
The stock has traded between $18.01 and $36.80 over the past 52 weeks.
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