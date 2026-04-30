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Option Care Health Aktie 52359365 / US68404L2016

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30.04.2026 18:32:57

Option Care Health Stock Plunges 29% Despite Modest Q1 Growth

Option Care Health
14.58 CHF -30.97%
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(RTTNews) - Option Care Health, Inc. (OPCH) shares fell 29.56 percent to $18.93, dropping $7.94 on Thursday, even as the company reported relatively stable first-quarter results.

The stock is currently trading at $18.93, compared to its previous close of $26.87 on the Nasdaq. It opened at $19.77 and has traded in a range of $18.01 to $19.90, with volume surging to 7,461,018 shares.

The company reported first-quarter earnings of $45.34 million, or $0.29 per share, compared to $46.74 million, or $0.28 per share, a year earlier. Adjusted earnings came in at $63.23 million or $0.40 per share. Revenue rose 1.4 percent, to $1.350 billion from $1.332 billion last year.

The stock has traded between $18.01 and $36.80 over the past 52 weeks.

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Typ Stop-Loss Hebel Symbol
Short 13’601.74 19.90 BI2SBU
Short 13’879.03 13.94 BONS1U
Short 14’406.00 8.93 SEFB2U
SMI-Kurs: 13’136.27 30.04.2026 17:31:54
Long 12’543.68 19.90 SJQBZU
Long 12’242.55 13.50 S7SB9U
Long 11’749.41 8.96 SIXBJU
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

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