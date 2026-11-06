Option Care Health: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

Option Care Health veröffentlichte am 04.11.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Das EPS wurde auf 0.38 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0.320 USD je Aktie erzielt worden.

Option Care Health hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 1.49 Milliarden USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 4.08 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 1.44 Milliarden USD erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.ch