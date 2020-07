James Murdoch kann wie geplant beim Messeveranstalter MCH einsteigen.

Die generelle Opting-up Klausel sowie die eventuell geplante selektive Opting up-Klausel ist im Urteil der Übernahmekommission (UEK) gültig.

Damit werde der Kanton Basel-Stadt infolge einer möglichen Überschreitung der Schwelle von 50 Prozent der Stimmrechte nach der Umwandlung von Forderungen in neue Aktien nicht angebotspflichtig, urteilte die UEK am Mittwoch.

James Murdoch, der Sohn des Medienmoguls Rupert Murdoch, will die finanziell angeschlagene MCH-Gruppe zurück in die Spur bringen. Die Beteiligung von Murdoch wird, je nachdem wie stark sich bestehende Aktionäre an der Aktienausgabe beteiligen, zwischen 30 und 44 Prozent bewegen.

