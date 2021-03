Optimum Talent nomme Nathalie Francisci au poste de Vice-présidente principale en gestion des talents

MONTRÉAL, le 16 mars 2021 /CNW Telbec/ - Optimum Talent, une division du Groupe Gallagher Services d'avantages sociaux (Canada) Inc., annonce aujourd'hui la nomination de Nathalie Francisci au poste de Vice-présidente principale, gestion des talents, à Montréal.

Mme Francisci rejoint Optimum Talent avec plus de 25 ans d'expérience au sein de plusieurs grandes organisations de gestion des talents. Elle se spécialise en recrutement et en évaluation de cadres supérieurs et de membres de conseils d'administration dans les secteurs privé, public et à but non lucratif au Canada et à l'international.

Dans son rôle, Mme Francisci concentrera ses efforts en développement des affaires autour des questions de gouvernance, de développement des talents et de diversité au sein des différentes pratiques d'évaluation et développement du leadership et de recherche de cadres. Elle travaillera en étroite collaboration avec les dirigeants et administrateurs d'organisations publiques et privées, ainsi que de sociétés d'État, afin de les conseiller sur leurs différents besoins en matière de talents.

« En plus de sa vaste expertise, Nathalie est chroniqueuse depuis près de 20 ans sur le thème du leadership et de la gestion des talents auprès de différents médias du Québec. Elle est souvent invitée à titre de conférencière dans de grands événements de la scène montréalaise et s'implique sur de nombreux conseils d'administration et comité aviseurs. Elle sera certainement une alliée de taille pour Optimum Talent et Gallagher, » indique Ronald Dahms, Président exécutif chez Optimum Talent.

En novembre 2020, la firme Optimum Talent s'est jointe à l'équipe de Gallagher Canada. La division canadienne d'avantages sociaux et de services-conseils en ressources humaines aide les employeurs de toutes tailles et de tous les secteurs d'activité à améliorer le fonctionnement des milieux de travail. L'approche globale de Gallagher en matière d'avantages sociaux, de rémunération, de retraite, de communication interne et de culture du travail, Gallagher Better Works℠, aligne la stratégie en matière de talents d'une organisation sur ses objectifs d'affaires de haut niveau. Elle est centrée sur l'investissement stratégique dans la santé, le développement des compétences, le bien-être financier et la gestion de carrière des employés, et ce, à des structures de coûts appropriées pour répondre aux besoins d'une main-d'œuvre multigénérationnelle. Cela procure un avantage concurrentiel important aux employeurs qui sont plus confiants face à l'avenir, puisque leur environnement de travail respectif est tout simplement plus efficace.

« C'est avec enthousiasme que je me joins à cette équipe en pleine expansion pour contribuer à créer un guichet unique en matière de gestion des talents. Dans la nouvelle réalité du travail, les firmes de services professionnels ont un rôle crucial et stratégique à jouer pour développer un nouveau style de leadership, favoriser l'innovation et aider les organisations à offrir des programmes et des solutions axés sur la création de valeur pour les affaires, mais également pour les individus. L'association entre Optimum Talent et la division canadienne du Groupe Gallagher Services d'avantages sociaux (Canada) inc. offre un modèle exceptionnel qui répond à ce besoin et à la tendance de la prochaine décennie, » annonce Francisci.

À propos d'Optimum Talent

Optimum Talent permet aux organisations de réussir en misant sur les forces des individus. Des organisations de premier plan font appel à nous pour recruter, développer, mobiliser, retenir et assurer la transition de leurs talents. Nos clients jouissent d'une meilleure réputation à titre d'employeurs et disposent d'une équipe de dirigeants et de talents capables d'atteindre leurs objectifs d'affaires. Fondée il y a plus de 40 ans, la firme a 14 bureaux à travers le pays, offrant une expertise de pointe en matière de solutions de recrutement, d'évaluation et de développement du leadership, de transition et repositionnement de carrière. En novembre 2020, Optimum Talent a été acquis par Gallagher, une société internationale de services de courtage d'assurance, de gestion des risques et de services-conseils, qui a son siège social à Rolling Meadows, dans l'Illinois. Gallagher est présent dans 49 pays et offre des services à sa clientèle dans plus de 150 pays à travers le monde grâce à un réseau de courtiers et de consultants.

SOURCE Optimum Talent est une division du Groupe Gallagher Services d'avantages sociaux (Canada) Inc.