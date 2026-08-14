OptimizeRx informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

OptimizeRx lud am 12.08.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 0.04 USD. Im Vorjahresquartal waren 0.080 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz lag bei 20.5 Millionen USD – das entspricht einem Abschlag von 29.79 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 29.2 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch