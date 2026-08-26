Edisun Power Europe Aktie 2473640 / CH0024736404
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26.08.2026 09:28:16
Optimismus in Zürich: SPI zum Handelsstart mit Zuschlägen
Am Mittwoch geht es für den SPI erneut nach oben.
Der SPI klettert im SIX-Handel um 09:09 Uhr um 0.24 Prozent auf 20’469.47 Punkte. Die SPI-Mitglieder kommen damit auf eine Marktkapitalisierung von 2.512 Bio. Euro. In den Mittwochshandel ging der SPI 0.083 Prozent stärker bei 20’438.32 Punkten, nach 20’421.31 Punkten am Vortag.
Das Tageshoch des SPI betrug 20’469.47 Punkte, das Tagestief hingegen 20’438.32 Zähler.
SPI-Entwicklung im Jahresverlauf
Seit Wochenbeginn ging es für den SPI bereits um 0.879 Prozent nach oben. Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 24.07.2026, erreichte der SPI einen Wert von 20’069.67 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 26.05.2026, verzeichnete der SPI einen Wert von 19’096.53 Punkten. Der SPI verzeichnete vor einem Jahr, am 26.08.2025, den Wert von 16’896.19 Punkten.
Für den Index ging es auf Jahressicht 2026 bereits um 12.21 Prozent nach oben. In diesem Jahr schaffte es der SPI bereits bis auf ein Jahreshoch bei 20’636.94 Punkten. Bei 16’847.58 Zählern befindet sich hingegen das Jahrestief.
Heutige Tops und Flops im SPI
Zu den Gewinner-Aktien im SPI zählen aktuell Addex Therapeutics (+ 16.28 Prozent auf 0.03 CHF), SoftwareONE (+ 10.35 Prozent auf 9.54 CHF), GAM (+ 2.67 Prozent auf 0.08 CHF), TX Group (+ 2.41 Prozent auf 170.00 CHF) und Implenia (+ 2.37 Prozent auf 69.00 CHF). Unter Druck stehen im SPI hingegen Edisun Power Europe (-5.06 Prozent auf 67.60 CHF), Kudelski (-3.76 Prozent auf 1.28 CHF), Adval Tech (-3.26 Prozent auf 41.60 CHF), Feintool International (-3.21 Prozent auf 10.55 CHF) und Graubuendner Kantonalbank (-2.02 Prozent auf 2’430.00 CHF).
SPI-Aktien mit dem grössten Börsenwert
Die Aktie im SPI mit dem grössten Handelsvolumen ist derzeit die Addex Therapeutics-Aktie. 565’903 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Roche-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 318.790 Mrd. Euro. Damit weist die Aktie im SPI den höchsten Börsenwert auf.
Fundamentalkennzahlen der SPI-Werte im Blick
Die EvoNext-Aktie hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 0.36 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den SPI-Werten inne. Mit 11.77 Prozent hebt sich die Dividendenrendite der Curatis-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index hervor.
Redaktion finanzen.ch
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