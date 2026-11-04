SPI 998750 / CH0009987501
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04.11.2026 17:58:13
Optimismus in Zürich: SPI zum Handelsende mit Zuschlägen
Am Mittwochabend wagten sich die Börsianer in Zürich aus der Reserve.
Im SPI ging es im SIX-Handel um Uh zum Handelsschluss rzeit um 1.73 Prozent aufwärts auf 21’157.72 Punkte. Die SPI-Mitglieder kommen damit auf eine Marktkapitalisierung von 2.649 Bio. Euro. Zuvor ging der SPI 0.036 Prozent stärker bei 20’804.97 Punkten in den Handel, nach 20’797.40 Punkten am Vortag.
Im Tagestief notierte der SPI bei 20’749.51 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Mittwoch markierte der Index hingegen bei 21’180.93 Punkten.
SPI-Performance seit Jahresbeginn
Seit Wochenbeginn verbucht der SPI bislang einen Gewinn von 2.06 Prozent. Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 02.10.2026, lag der SPI-Kurs bei 19’397.24 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 04.08.2026, lag der SPI bei 20’339.58 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 04.11.2025, verzeichnete der SPI einen Stand von 17’036.92 Punkten.
Der Index gewann seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 15.98 Prozent. Der SPI erreichte in diesem Jahr seinen Höchststand bei 21’180.93 Punkten. Bei 16’847.58 Zählern liegt hingegen das Jahrestief.
Das sind die Gewinner und Verlierer im SPI
Unter den stärksten Einzelwerten im SPI befinden sich aktuell Meier Tobler (+ 18.97 Prozent auf 45.15 CHF), Logitech (+ 8.72 Prozent auf 83.02 CHF), Barry Callebaut (+ 8.58 Prozent auf 1’303.00 CHF), GAM (+ 8.20 Prozent auf 0.07 CHF) und Straumann (+ 6.28 Prozent auf 107.40 CHF). Schwächer notieren im SPI derweil ams-OSRAM (-6.84 Prozent auf 16.75 CHF), Comet (-6.41 Prozent auf 318.40 CHF), WISeQey (-6.13 Prozent auf 7.04 USD), INFICON (-5.54 Prozent auf 163.60 CHF) und VAT (-4.96 Prozent auf 539.80 CHF).
Die teuersten Unternehmen im SPI
Im SPI weist die UBS-Aktie derzeit das grösste Handelsvolumen auf. 7’282’671 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Roche-Aktie sticht im SPI mit einer Marktkapitalisierung von 352.663 Mrd. Euro heraus.
Diese Dividenden zahlen die SPI-Aktien
In diesem Jahr präsentiert die EvoNext-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 0.36 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SPI. Die Bellevue-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 8.20 Prozent voraussichtlich die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.
Redaktion finanzen.ch
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