Optimismus in Zürich: SPI verbucht zum Handelsstart Gewinne

Am Dienstag notiert der SPI um 09:09 Uhr via SIX 0.06 Prozent stärker bei 19’772.86 Punkten. Die Marktkapitalisierung der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 2.413 Bio. Euro. In den Dienstagshandel ging der SPI 0.214 Prozent stärker bei 19’802.41 Punkten, nach 19’760.15 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tageshoch bei 19’802.41 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 19’772.86 Punkten verzeichnete.

So bewegt sich der SPI im Jahresverlauf

Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 21.08.2026, bewegte sich der SPI bei 20’317.78 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 22.06.2026, wies der SPI einen Stand von 19’570.81 Punkten auf. Vor einem Jahr, am 22.09.2025, verzeichnete der SPI einen Stand von 16’823.86 Punkten.

Für den Index ging es auf Jahressicht 2026 bereits um 8.39 Prozent aufwärts. In diesem Jahr liegt das Jahreshoch des SPI bereits bei 20’636.94 Punkten. Bei 16’847.58 Zählern wurde hingegen das Jahrestief registriert.

Tops und Flops im SPI aktuell

Die Top-Aktien im SPI sind aktuell Addex Therapeutics (+ 8.11 Prozent auf 0.02 CHF), Adval Tech (+ 4.48 Prozent auf 42.00 CHF), OC Oerlikon (+ 3.03 Prozent auf 5.78 CHF), GAM (+ 2.94 Prozent auf 0.07 CHF) und Rieter (+ 2.34 Prozent auf 2.41 CHF). Zu den schwächsten SPI-Aktien zählen derweil Forbo International (-6.28 Prozent auf 881.00 CHF), Newron PharmaceuticalsAz (-6.05 Prozent auf 10.56 CHF), Groupe Minoteries SA (-3.51 Prozent auf 220.00 CHF), EvoNext (-2.88 Prozent auf 2.02 CHF) und Schlatter Industries (-2.78 Prozent auf 17.50 CHF).

SPI-Aktien mit der höchsten Marktkapitalisierung

Das Handelsvolumen der OC Oerlikon-Aktie ist im SPI derzeit am höchsten. 208’454 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Die Roche-Aktie dominiert den SPI hinsichtlich der Marktkapitalisierung mit einem Anteil von 308.406 Mrd. Euro.

KGV und Dividende der SPI-Mitglieder

Die EvoNext-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung mit 0.36 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den SPI-Werten auf. Im Index verzeichnet die Curatis-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 11.77 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.ch