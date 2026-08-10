Schlatter Industries Aktie 227731 / CH0002277314
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10.08.2026 15:58:13
Optimismus in Zürich: SPI mit positivem Vorzeichen
Aktuell legen Börsianer in Zürich eine zurückhaltende Vorgehensweise an den Tag.
Der SPI bewegt sich im SIX-Handel um 15:39 Uhr um 0.20 Prozent stärker bei 20’550.49 Punkten. Damit kommen die im SPI enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 2.536 Bio. Euro. Zum Start des Montagshandels stand ein Gewinn von 0.215 Prozent auf 20’553.73 Punkte an der Kurstafel, nach 20’509.58 Punkten am Vortag.
Der SPI erreichte am Montag sein Tageshoch bei 20’596.71 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 20’505.98 Punkten lag.
So entwickelt sich der SPI seit Jahresbeginn
Der SPI verzeichnete vor einem Monat, am 10.07.2026, den Stand von 20’023.15 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SPI lag am vorherigen Handelstag, dem 08.05.2026, bei 18’574.54 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 08.08.2025, stand der SPI bei 16’566.12 Punkten.
Seit Jahresbeginn 2026 legte der Index bereits um 12.65 Prozent zu. Aktuell liegt der SPI bei einem Jahreshoch von 20’606.98 Punkten. Das Jahrestief liegt hingegen bei 16’847.58 Punkten.
Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im SPI
Die Gewinner-Aktien im SPI sind aktuell GAM (+ 4.83 Prozent auf 0.09 CHF), Santhera Pharmaceuticals (+ 2.78 Prozent auf 16.28 CHF), Klingelnberg (+ 2.65 Prozent auf 11.60 CHF), EvoNext (+ 2.35 Prozent auf 2.18 CHF) und SKAN (+ 2.22 Prozent auf 59.80 CHF). Zu den schwächsten SPI-Aktien zählen hingegen MindMaze Therapeutics (-6.64 Prozent auf 0.23 CHF), Centiel (ex HT5, ex HOCN, ex HOCHDORF) (-4.47 Prozent auf 6.84 CHF), Schlatter Industries (-4.26 Prozent auf 18.00 CHF), Medartis (-4.08 Prozent auf 84.60 CHF) und Züblin (Zueblin Immobilien (-3.80 Prozent auf 50.60 CHF).
SPI-Aktien mit der höchsten Marktkapitalisierung
Im SPI weist die UBS-Aktie derzeit das grösste Handelsvolumen auf. 1’147’054 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Roche-Aktie macht derzeit eine Marktkapitalisierung von 317.327 Mrd. Euro aus. Damit hat die Aktie im SPI den höchsten Börsenwert.
Diese Dividenden zahlen die SPI-Titel
Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SPI präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung die EvoNext-Aktie. Hier wird ein KGV von 0.36 erwartet. Die Curatis-Aktie präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 11.77 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.
Redaktion finanzen.ch
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