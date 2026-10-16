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SPI im Blick 16.10.2026 17:58:21

Optimismus in Zürich: SPI letztendlich stärker

Optimismus in Zürich: SPI letztendlich stärker

Der SPI entwickelte sich heute positiv.

GAM
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Der SPI legte im SIX-Handel zum Handelsende um 0.22 Prozent auf 20’288.85 Punkte zu. Die Marktkapitalisierung der im SPI enthaltenen Werte beträgt damit 2.502 Bio. Euro. Zum Start des Freitagshandels stand ein Gewinn von 0.036 Prozent auf 20’251.16 Punkte an der Kurstafel, nach 20’243.96 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte das Börsenbarometer bei 20’308.02 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Freitag markierte der Index hingegen bei 20’206.85 Punkten.

So bewegt sich der SPI seit Jahresbeginn

Seit Beginn der Woche verbucht der SPI bislang ein Plus von 3.50 Prozent. Der SPI erreichte vor einem Monat, am 16.09.2026, einen Stand von 19’557.13 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 16.07.2026, erreichte der SPI einen Stand von 20’068.91 Punkten. Vor einem Jahr, am 16.10.2025, wurde der SPI auf 17’451.81 Punkte taxiert.

Seit Jahresanfang 2026 gewann der Index bereits um 11.22 Prozent. Der SPI erreichte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 20’636.94 Punkten. Das Jahrestief liegt hingegen bei 16’847.58 Punkten.

Aufsteiger und Absteiger im SPI

Die Gewinner-Aktien im SPI sind aktuell ASMALLWORLD (+ 15.12 Prozent auf 0.99 CHF), Bystronic (ex Conzzeta) (+ 9.19 Prozent auf 145.00 CHF), DocMorris (+ 6.86 Prozent auf 15.58 CHF), MindMaze Therapeutics (+ 4.98 Prozent auf 0.15 CHF) und SoftwareONE (+ 3.38 Prozent auf 9.48 CHF). Die Flop-Titel im SPI sind hingegen Kuros (Kuros Biosciences) (-9.14 Prozent auf 16.80 CHF), GAM (-7.14 Prozent auf 0.07 CHF), Adval Tech (-7.11 Prozent auf 41.80 CHF), SHL Telemedicine (-6.07 Prozent auf 1.01 CHF) und Varia US Properties (-5.51 Prozent auf 12.00 CHF).

SPI-Aktien: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung im Blick

Im SPI ist die Nestlé-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 4’039’513 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Roche-Aktie nimmt im SPI, nach Marktkapitalisierung gewichtet, mit 324.347 Mrd. Euro den grössten Anteil ein.

Fundamentaldaten der SPI-Werte im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SPI verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die EvoNext-Aktie. Hier soll ein KGV von 0.36 zu Buche schlagen. Mit 11.77 Prozent kristallisiert sich die Dividendenrendite der Curatis-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index heraus.

Redaktion finanzen.ch

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Adval Tech AG 41.80 -7.11% Adval Tech AG
ASMALLWORLD AG 0.99 15.12% ASMALLWORLD AG
Barry Callebaut AG (N) 1’152.00 1.95% Barry Callebaut AG (N)
Bystronic (ex Conzzeta) 145.00 9.19% Bystronic (ex Conzzeta)
Curatis AG 17.00 -2.58% Curatis AG
DocMorris AG (ex Zur Rose) 15.58 6.86% DocMorris AG (ex Zur Rose)
EvoNext Holdings AG 2.44 0.41% EvoNext Holdings AG
GAM AG 0.07 -7.14% GAM AG
Kuros (Kuros Biosciences) 16.80 -9.14% Kuros (Kuros Biosciences)
MindMaze Therapeutics 0.15 4.98% MindMaze Therapeutics
Nestlé SA (Nestle) 82.43 1.68% Nestlé SA (Nestle)
Roche Holding AG (Inhaberaktie) 384.60 -0.41% Roche Holding AG (Inhaberaktie)
SHL Telemedicine 1.01 -6.07% SHL Telemedicine
SoftwareONE 9.48 3.38% SoftwareONE
Varia US Properties 12.00 -5.51% Varia US Properties

ASMALLWORLD am 16.10.2026

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