Optimismus in Zürich: SPI beendet den Handel in der Gewinnzone

Letztendlich schloss der SPI am Mittwoch nahezu unverändert (plus 0.17 Prozent) bei 20’183.85 Punkten. Die SPI-Mitglieder kommen damit auf eine Marktkapitalisierung von 2.469 Bio. Euro. Zum Handelsstart standen Gewinne von 0.019 Prozent auf 20’153.53 Punkte an der Kurstafel, nach 20’149.63 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des SPI lag heute bei 20’040.22 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 20’205.17 Punkten erreichte.

SPI seit Beginn Jahr

Seit Wochenbeginn verlor der SPI bereits um 0.268 Prozent. Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 31.07.2026, erreichte der SPI einen Wert von 20’161.16 Punkten. Vor drei Monaten, am 02.06.2026, wies der SPI einen Stand von 18’853.23 Punkten auf. Der SPI erreichte vor einem Jahr, am 02.09.2025, einen Stand von 16’737.89 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2026 schlägt ein Plus von 10.64 Prozent zu Buche. Bei 20’636.94 Punkten schaffte es der SPI bislang auf ein Jahreshoch. Das Jahrestief wurde hingegen bei 16’847.58 Zählern erreicht.

SPI-Top-Flop-Liste

Die stärksten Aktien im SPI sind aktuell BioVersys (+ 13.25 Prozent auf 28.20 CHF), Perrot Duval SA (+ 6.74 Prozent auf 95.00 CHF), StarragTornos (+ 4.41 Prozent auf 35.50 CHF), VAT (+ 4.04 Prozent auf 607.40 CHF) und Addex Therapeutics (+ 3.85 Prozent auf 0.03 CHF). Die Flop-Titel im SPI sind hingegen DocMorris (-4.02 Prozent auf 10.27 CHF), Romande Energie (-3.82 Prozent auf 47.90 CHF), lastminutecom (-3.35 Prozent auf 11.55 CHF), ams-OSRAM (-3.04 Prozent auf 16.93 CHF) und Autoneum (-2.84 Prozent auf 123.00 CHF).

Welche SPI-Aktien den grössten Börsenwert aufweisen

Die UBS-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im SPI auf. Zuletzt wurden via SIX 4’980’180 Aktien gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 304.784 Mrd. Euro weist die Roche-Aktie im SPI derzeit den höchsten Börsenwert auf.

SPI-Fundamentalkennzahlen im Fokus

In diesem Jahr hat die EvoNext-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 0.36 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SPI inne. Die Curatis-Aktie präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung mit 11.77 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.ch