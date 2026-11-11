SPI 998750 / CH0009987501
|Kurse + Charts + Realtime
|Nachrichten
|Listen
|Info
|zugeh. Wertpapiere
|Snapshot
|Chart (gross)
|Marktberichte
|enthaltene Werte
|GV-Termine
|Strukturierte Produkte
|Historisch
|Chartvergleich
|Analysen
|Top/Flop
|Dividenden
|Marktkapitalisierung
|SPI-Kursverlauf
|
11.11.2026 15:58:14
Optimismus in Zürich: SPI am Nachmittag auf grünem Terrain
Wenig verändert zeigt sich der SPI am Mittwochnachmittag.
Am Mittwoch notiert der SPI um 15:39 Uhr via SIX 0.03 Prozent höher bei 21’149.96 Punkten. Damit kommen die im SPI enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 2.655 Bio. Euro. Zuvor ging der SPI 0.175 Prozent stärker bei 21’181.24 Punkten in den Handel, nach 21’144.31 Punkten am Vortag.
Bei 21’095.86 Einheiten erreichte der SPI sein Tagestief, während er hingegen mit 21’185.46 Punkten den höchsten Stand markierte.
SPI-Performance seit Beginn des Jahres
Auf Wochensicht ging es für den SPI bereits um 1.64 Prozent nach oben. Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 09.10.2026, erreichte der SPI einen Stand von 19’542.69 Punkten. Der SPI wies vor drei Monaten, am 11.08.2026, einen Stand von 20’511.96 Punkten auf. Noch vor einem Jahr, am 11.11.2025, bewegte sich der SPI bei 17’503.42 Punkten.
Im Index schlägt seit Beginn des Jahres 2026 ein Plus von 15.94 Prozent zu Buche. Der SPI erreichte in diesem Jahr seinen Höchststand bei 21’271.96 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 16’847.58 Zählern registriert.
Tops und Flops aktuell
Unter den Top-Aktien im SPI befinden sich derzeit ASMALLWORLD (+ 6.61 Prozent auf 1.29 CHF), ams-OSRAM (+ 5.01 Prozent auf 16.55 CHF), Ypsomed (+ 4.66 Prozent auf 413.00 CHF), Comet (+ 4.02 Prozent auf 315.60 CHF) und Huber + Suhner (+ 3.76 Prozent auf 171.20 CHF). Zu den schwächsten SPI-Aktien zählen hingegen Addex Therapeutics (-6.48 Prozent auf 0.02 CHF), Alcon (-4.40 Prozent auf 59.16 CHF), GAM (-3.53 Prozent auf 0.06 CHF), Varia US Properties (-3.15 Prozent auf 10.75 CHF) und lastminutecom (-3.08 Prozent auf 9.44 CHF).
Diese SPI-Aktien weisen den grössten Börsenwert auf
Die Aktie im SPI mit dem grössten Handelsvolumen ist derzeit die Alcon-Aktie. Zuletzt wurden via SIX 1’610’256 Aktien gehandelt. Die Roche-Aktie macht im SPI mit 353.493 Mrd. Euro derzeit die grösste Marktkapitalisierung aus.
Diese Dividenden zahlen die SPI-Titel
Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SPI weist 2026 laut FactSet-Schätzung die EvoNext-Aktie auf. Hier wird ein KGV von 0.36 erwartet. Im Index bietet die Bellevue-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 8.20 Prozent die höchste Dividendenrendite.
Redaktion finanzen.ch
Weitere Links:
Trading Signals: Henkel - Der Umbau trägt Früchte
Starke Quartalszahlen, eine erhöhte Prognose und milliardenschwere Übernahmen sorgen für Schwung bei Henkel. Auch an der Börse läuft es rund: Die Aktie zählt 2026 zu den DAX-Outperformern und nimmt nun Kurs auf das Fünf-Jahres-Hoch.Weiterlesen!
KMU-Finanzierung in der Schweiz: Können Fintechs die Banken herausfordern? – Didier Denat zu Gast im BX Morningcall
KMU-Finanzierung in der Schweiz: Können digitale Finanzierungsdienstleister wie Kredo die traditionellen Banken herausfordern? Im aktuellen BX Morningcall sprechen Olivia Hähnel und François Bloch mit Didier Denat (Executiv Chairman, Kredo) über KMU-Kredite, Fintechs, künstliche Intelligenz und die Zukunft des Schweizer Kreditmarkts.
Didier Denat war viele Jahre in Führungspositionen bei Credit Suisse und Citigroup tätig. Heute engagiert er sich als Executive Chairman bei Kredo, einem Schweizer Fintech für Unternehmensfinanzierungen.
Im Gespräch erläutert er, warum sich klassische Banken bei kleineren KMU-Krediten wirtschaftlichen Herausforderungen gegenübersehen, welche Rolle alternative Finanzierungsplattformen übernehmen können und wie Kredo Digitalisierung mit langjähriger Kreditexpertise verbindet.
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
|13.08.26
|Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
|07.08.26
|Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
|08.07.26
|Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen
Addex Therapeutics am 11.11.2026
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Indizes in diesem Artikel
|SPI
|21’353.61
|0.75%
Börse aktuell - Live TickerSMI und DAX mit neuen Rekordhochs -- Asiens Börsen in Rot
Der heimische und der deutsche Leitindex erklimmen am Donnerstag neue Rekordhochs. Die Börsen in Asien verbuchen Verluste.