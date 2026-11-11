Optimismus in Zürich: SPI am Nachmittag auf grünem Terrain

Am Mittwoch notiert der SPI um 15:39 Uhr via SIX 0.03 Prozent höher bei 21’149.96 Punkten. Damit kommen die im SPI enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 2.655 Bio. Euro. Zuvor ging der SPI 0.175 Prozent stärker bei 21’181.24 Punkten in den Handel, nach 21’144.31 Punkten am Vortag.

Bei 21’095.86 Einheiten erreichte der SPI sein Tagestief, während er hingegen mit 21’185.46 Punkten den höchsten Stand markierte.

SPI-Performance seit Beginn des Jahres

Auf Wochensicht ging es für den SPI bereits um 1.64 Prozent nach oben. Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 09.10.2026, erreichte der SPI einen Stand von 19’542.69 Punkten. Der SPI wies vor drei Monaten, am 11.08.2026, einen Stand von 20’511.96 Punkten auf. Noch vor einem Jahr, am 11.11.2025, bewegte sich der SPI bei 17’503.42 Punkten.

Im Index schlägt seit Beginn des Jahres 2026 ein Plus von 15.94 Prozent zu Buche. Der SPI erreichte in diesem Jahr seinen Höchststand bei 21’271.96 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 16’847.58 Zählern registriert.

Tops und Flops aktuell

Unter den Top-Aktien im SPI befinden sich derzeit ASMALLWORLD (+ 6.61 Prozent auf 1.29 CHF), ams-OSRAM (+ 5.01 Prozent auf 16.55 CHF), Ypsomed (+ 4.66 Prozent auf 413.00 CHF), Comet (+ 4.02 Prozent auf 315.60 CHF) und Huber + Suhner (+ 3.76 Prozent auf 171.20 CHF). Zu den schwächsten SPI-Aktien zählen hingegen Addex Therapeutics (-6.48 Prozent auf 0.02 CHF), Alcon (-4.40 Prozent auf 59.16 CHF), GAM (-3.53 Prozent auf 0.06 CHF), Varia US Properties (-3.15 Prozent auf 10.75 CHF) und lastminutecom (-3.08 Prozent auf 9.44 CHF).

Diese SPI-Aktien weisen den grössten Börsenwert auf

Die Aktie im SPI mit dem grössten Handelsvolumen ist derzeit die Alcon-Aktie. Zuletzt wurden via SIX 1’610’256 Aktien gehandelt. Die Roche-Aktie macht im SPI mit 353.493 Mrd. Euro derzeit die grösste Marktkapitalisierung aus.

Diese Dividenden zahlen die SPI-Titel

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SPI weist 2026 laut FactSet-Schätzung die EvoNext-Aktie auf. Hier wird ein KGV von 0.36 erwartet. Im Index bietet die Bellevue-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 8.20 Prozent die höchste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.ch