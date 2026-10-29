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29.10.2026 12:26:17
Optimismus in Zürich: So performt der SPI am Mittag
Der SPI verzeichnet am Donnerstagmittag Kursgewinne.
Um 12:09 Uhr steigt der SPI im SIX-Handel um 1.01 Prozent auf 20’793.97 Punkte. Die SPI-Mitglieder kommen damit auf einen Börsenwert von 2.602 Bio. Euro. Zuvor ging der SPI 0.538 Prozent stärker bei 20’695.93 Punkten in den Handel, nach 20’585.22 Punkten am Vortag.
Der Tiefststand des SPI lag am Donnerstag bei 20’677.17 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 20’801.65 Punkten erreichte.
SPI-Entwicklung seit Jahresbeginn
Auf Wochensicht verbucht der SPI bislang einen Gewinn von 1.88 Prozent. Vor einem Monat, am 29.09.2026, wurde der SPI mit einer Bewertung von 19’721.64 Punkten gehandelt. Noch vor drei Monaten, am 29.07.2026, notierte der SPI bei 20’309.62 Punkten. Vor einem Jahr, am 29.10.2025, lag der SPI-Kurs bei 17’047.45 Punkten.
Seit Beginn des Jahres 2026 legte der Index bereits um 13.99 Prozent zu. Bei 20’801.65 Punkten erreichte der SPI bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief steht hingegen bei 16’847.58 Zählern.
Top und Flops heute
Unter den Top-Aktien im SPI befinden sich derzeit Addex Therapeutics (+ 6.73 Prozent auf 0.02 CHF), Avolta (ex Dufry) (+ 6.38 Prozent auf 48.00 CHF), Santhera Pharmaceuticals (+ 6.28 Prozent auf 15.90 CHF), Sandoz (+ 6.01 Prozent auf 84.68 CHF) und SHL Telemedicine (+ 5.94 Prozent auf 1.07 CHF). Unter den schwächsten SPI-Aktien befinden sich hingegen Highlight Event and Entertainment (-10.87 Prozent auf 4.10 CHF), MCH (-6.67 Prozent auf 6.16 CHF), Rieter (-3.93 Prozent auf 2.20 CHF), EvoNext (-3.08 Prozent auf 2.20 CHF) und Groupe Minoteries SA (-2.61 Prozent auf 224.00 CHF).
Welche Aktien im SPI die höchste Marktkapitalisierung aufweisen
Im SPI ist die UBS-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 1’748’709 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Roche-Aktie sticht im SPI mit einer Marktkapitalisierung von 349.069 Mrd. Euro heraus.
KGV und Dividende der SPI-Titel
Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SPI weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die EvoNext-Aktie auf. Hier soll ein KGV von 0.36 zu Buche schlagen. Die Bellevue-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung mit 8.20 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.
Redaktion finanzen.ch
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