Optimismus in Zürich: SMI zeigt sich fester

Am Montag verbucht der SMI um 12:09 Uhr via SIX Gewinne in Höhe von 0.17 Prozent auf 10’855.57 Punkte. Der Wert der enthaltenen Werte beträgt damit 1.215 Bio. Euro. Zuvor ging der SMI 0.311 Prozent tiefer bei 10’803.88 Punkten in den Montagshandel, nach 10’837.59 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte der SMI bei 10’880.27 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Montag markierte der Index hingegen bei 10’764.46 Punkten.

SMI-Entwicklung auf Jahressicht

Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SMI notierte am vorherigen Handelstag, dem 08.09.2023, bei 10’948.59 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SMI erreichte am vorherigen Handelstag, dem 07.07.2023, den Wert von 10’874.90 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 07.10.2022, lag der SMI-Kurs bei 10’308.57 Punkten.

Der Index gab seit Jahresbeginn 2023 bereits um 1.12 Prozent nach. Bei 11’616.37 Punkten schaffte es der SMI bislang auf ein Jahreshoch. Bei 10’395.33 Zählern wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

SMI-Top-Flop-Aktien

Die Gewinner-Aktien im SMI sind derzeit Nestlé (+ 1.18 Prozent auf 101.48 CHF), Roche (+ 1.07 Prozent auf 250.75 CHF), Givaudan (+ 0.60 Prozent auf 2’852.00 CHF), Lonza (+ 0.37 Prozent auf 430.60 CHF) und Swisscom (+ 0.37 Prozent auf 540.80 CHF). Auf der Verliererseite im SMI stehen derweil Richemont (-1.37 Prozent auf 111.35 CHF), Logitech (-1.30 Prozent auf 63.96 CHF), Sika (-1.24 Prozent auf 230.40 CHF), Partners Group (-1.17 Prozent auf 1’017.50 CHF) und ABB (Asea Brown Boveri) (-0.99 Prozent auf 32.84 CHF).

Die teuersten Konzerne im SMI

Im SMI sticht die UBS-Aktie derzeit mit dem grössten Handelsvolumen heraus. 1’022’614 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Im SMI macht die Nestlé-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 270.289 Mrd. Euro den grössten Börsenwert aus.

Fundamentalkennzahlen der SMI-Werte im Blick

Unter den SMI-Aktien hat 2023 laut FactSet-Schätzung die Swiss Re-Aktie mit 9.14 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Die Swiss Re-Aktie bietet 2023 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6.94 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

