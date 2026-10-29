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29.10.2026 17:58:14
Optimismus in Zürich: SMI notiert zum Handelsende im Plus
Für den SMI ging es zum Handelsschluss aufwärts.
Letztendlich tendierte der SMI im SIX-Handel 1.38 Prozent stärker bei 14’782.27 Punkten. Damit sind die im SMI enthaltenen Werte 1.681 Bio. Euro wert. Zuvor ging der SMI 0.408 Prozent fester bei 14’640.59 Punkten in den Donnerstagshandel, nach 14’581.10 Punkten am Vortag.
Der SMI verzeichnete bei 14’656.57 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug am Donnerstag 14’861.53 Einheiten.
SMI-Entwicklung auf Jahressicht
Seit Wochenbeginn verbucht der SMI bislang einen Gewinn von 2.14 Prozent. Der SMI wies vor einem Monat, am 29.09.2026, einen Stand von 13’912.19 Punkten auf. Noch vor drei Monaten, am 29.07.2026, erreichte der SMI einen Stand von 14’486.10 Punkten. Vor einem Jahr, am 29.10.2025, wurde der SMI mit 12’314.10 Punkten gehandelt.
Für den Index ging es seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 11.59 Prozent nach oben. Im Jahreshoch erreichte der SMI bislang 14’861.53 Punkte. Das Jahrestief beträgt hingegen 12’053.51 Zähler.
SMI-Top-Flop-Aktien
Die Gewinner-Aktien im SMI sind derzeit Sandoz (+ 4.38 Prozent auf 83.38 CHF), Amrize (+ 3.17 Prozent auf 34.14 CHF), UBS (+ 2.88 Prozent auf 39.71 CHF), Holcim (+ 2.56 Prozent auf 69.84 CHF) und Galderma (+ 2.43 Prozent auf 189.70 CHF). Auf der Verliererseite im SMI stehen hingegen Logitech (-0.44 Prozent auf 81.66 CHF), Partners Group (-0.06 Prozent auf 644.00 CHF), Nestlé (+ 0.00 Prozent auf 82.81 CHF), Givaudan (+ 0.05 Prozent auf 3’916.00 CHF) und Richemont (+ 0.18 Prozent auf 164.40 CHF).
Die teuersten SMI-Konzerne
Die UBS-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im SMI auf. 6’679’820 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Im SMI macht die Roche-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 343.725 Mrd. Euro den grössten Börsenwert aus.
SMI-Fundamentaldaten im Blick
Die Swiss Re-Aktie hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 11.02 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den SMI-Werten inne. Die Partners Group-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 7.07 Prozent voraussichtlich die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.
Redaktion finanzen.ch
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Novartis, Sandoz und Eli Lilly im Vergleich: François Bloch und Olivia Hähnel ordnen im aktuellen BX Morningcall Umsatzentwicklung, EBIT, EBIT-Margen, Eigenkapitalrendite, Dividenden und Kursperformance ein. Im Fokus stehen die unterschiedlichen Geschäftsmodelle, Erwartungen und Risiken der drei Pharmakonzerne.
Das Gespräch behandelt Novartis nach den angesprochenen Quartalszahlen, Sandoz mit Biosimilars und Nachahmerprodukten sowie Eli Lilly mit hohen Wachstumserwartungen.
Themen im Video:
• Novartis: Quartalszahlen, Margen, Dividende, Performance und CEO-Frage
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