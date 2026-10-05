SMI 998089 / CH0009980894
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05.10.2026 12:26:13
Optimismus in Zürich: SMI legt am Montagmittag zu
Der SMI entwickelt sich heute positiv.
Um 12:08 Uhr erhöht sich der SMI im SIX-Handel um 0.47 Prozent auf 13’725.68 Punkte. Damit sind die enthaltenen Werte 1.566 Bio. Euro wert. Zum Handelsbeginn stand ein Zuschlag von 0.212 Prozent auf 13’689.92 Punkte an der Kurstafel, nach 13’660.92 Punkten am Vortag.
Der SMI verzeichnete bei 13’654.16 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug am Montag 13’758.84 Einheiten.
SMI-Performance im Jahresverlauf
Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 04.09.2026, wurde der SMI mit einer Bewertung von 14’395.94 Punkten gehandelt. Vor drei Monaten ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SMI verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 03.07.2026, den Stand von 14’424.24 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 03.10.2025, betrug der SMI-Kurs 12’507.17 Punkte.
Für den Index ging es seit Jahresbeginn 2026 bereits um 3.61 Prozent nach oben. Der SMI erreichte in diesem Jahr seinen Höchststand bei 14’669.51 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 12’053.51 Punkten markiert.
Heutige Tops und Flops im SMI
Die Gewinner-Aktien im SMI sind derzeit Galderma (+ 1.25 Prozent auf 162.55 CHF), Givaudan (+ 1.22 Prozent auf 3’401.00 CHF), Novartis (+ 1.08 Prozent auf 117.60 CHF), Holcim (+ 1.08 Prozent auf 65.36 CHF) und Roche (+ 0.95 Prozent auf 349.00 CHF). Die Flop-Titel im SMI sind hingegen ABB (Asea Brown Boveri) (-1.12 Prozent auf 80.98 CHF), Sika (-0.57 Prozent auf 182.75 CHF), Geberit (-0.56 Prozent auf 535.00 CHF), Logitech (-0.56 Prozent auf 85.92 CHF) und Partners Group (+ 0.00 Prozent auf 601.20 CHF).
SMI-Aktien mit dem grössten Börsenwert
Das Handelsvolumen der UBS-Aktie ist im SMI derzeit am höchsten. 895’588 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im SMI macht die Roche-Aktie die grösste Marktkapitalisierung aus. 296.513 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.
Dieses KGV weisen die SMI-Mitglieder auf
Unter den SMI-Aktien verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung die Swiss Re-Aktie mit 10.13 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die Partners Group-Aktie zeigt 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7.67 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.
Redaktion finanzen.ch
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