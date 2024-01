Optimismus in Zürich: SMI-Börsianer greifen zum Start des Montagshandels zu

Am Montag springt der SMI um 09:10 Uhr via SIX um 0.59 Prozent auf 11’216.72 Punkte an. Die SMI-Mitglieder kommen damit auf eine Marktkapitalisierung von 1.259 Bio. Euro. Zum Beginn des Montagshandels stand ein Gewinn von 0.657 Prozent auf 11’223.75 Punkte an der Kurstafel, nach 11’150.52 Punkten am Vortag.

Der SMI erreichte am Montag sein Tagestief bei 11’215.27 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 11’229.86 Punkten lag.

SMI-Performance seit Beginn Jahr

Noch vor einem Monat, am 22.12.2023, verzeichnete der SMI einen Wert von 11’153.09 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 20.10.2023, wies der SMI einen Wert von 10’348.60 Punkten auf. Vor einem Jahr ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SMI lag am vorherigen Handelstag, dem 20.01.2023, bei 11’295.02 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2024 ging es für den Index bereits um 0.416 Prozent nach oben. Bei 11’309.94 Punkten verzeichnete der SMI bislang ein Jahreshoch. Bei 11’088.62 Zählern wurde hingegen das Jahrestief registriert.

Top und Flops heute

Die Gewinner-Aktien im SMI sind aktuell UBS (+ 1.88 Prozent auf 25.45 CHF), ABB (Asea Brown Boveri) (+ 1.64 Prozent auf 35.86 CHF), Partners Group (+ 1.35 Prozent auf 1’130.00 CHF), Lonza (+ 1.33 Prozent auf 366.30 CHF) und Swiss Life (+ 1.23 Prozent auf 591.20 CHF). Am anderen Ende der SMI-Liste stehen derweil Logitech (-0.15 Prozent auf 81.96 CHF), Nestlé (+ 0.18 Prozent auf 97.61 CHF), Roche (+ 0.29 Prozent auf 244.80 CHF), Swisscom (+ 0.31 Prozent auf 512.60 CHF) und Swiss Re (+ 0.33 Prozent auf 98.08 CHF) unter Druck.

SMI-Aktien mit dem grössten Börsenwert

Im SMI weist die UBS-Aktie derzeit das grösste Handelsvolumen auf. 252’860 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Nestlé-Aktie macht im SMI den höchsten Börsenwert aus. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 266.328 Mrd. Euro.

Dieses KGV weisen die SMI-Aktien auf

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SMI weist 2024 laut FactSet-Schätzung die Swiss Re-Aktie auf. Hier wird ein KGV von 8.67 erwartet. Die Swiss Re-Aktie weist 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6.56 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index auf.

Redaktion finanzen.ch