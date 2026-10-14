Optimismus in Zürich: SMI beendet den Handel mit Gewinnen

Schlussendlich bewegte sich der SMI im SIX-Handel 1.45 Prozent höher bei 14’129.93 Punkten. Der Börsenwert der im SMI enthaltenen Werte beträgt damit 1.588 Bio. Euro. In den Handel ging der SMI 0.069 Prozent tiefer bei 13’917.93 Punkten, nach 13’927.52 Punkten am Vortag.

Bei 14’136.90 Einheiten erreichte der SMI sein Tageshoch, während er hingegen mit 13’917.80 Punkten den niedrigsten Stand markierte.

SMI-Performance seit Beginn des Jahres

Auf Wochensicht kletterte der SMI bereits um 2.04 Prozent. Der SMI wies vor einem Monat, am 14.09.2026, einen Wert von 13’878.54 Punkten auf. Der SMI wies vor drei Monaten, am 14.07.2026, einen Stand von 14’241.77 Punkten auf. Der SMI lag noch vor einem Jahr, am 14.10.2025, bei 12’434.81 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2026 stieg der Index bereits um 6.66 Prozent. In diesem Jahr schaffte es der SMI bereits bis auf ein Jahreshoch bei 14’669.51 Punkten. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 12’053.51 Zählern.

SMI-Tops und -Flops

Unter den stärksten Aktien im SMI befinden sich derzeit Lonza (+ 3.35 Prozent auf 585.40 CHF), Roche (+ 3.09 Prozent auf 370.90 CHF), Sandoz (+ 3.04 Prozent auf 73.82 CHF), Novartis (+ 2.82 Prozent auf 122.66 CHF) und Galderma (+ 2.69 Prozent auf 171.85 CHF). Zu den schwächsten SMI-Aktien zählen hingegen UBS (-1.55 Prozent auf 39.47 CHF), ABB (Asea Brown Boveri) (-1.05 Prozent auf 78.88 CHF), Partners Group (-0.73 Prozent auf 597.20 CHF), Swiss Re (-0.20 Prozent auf 146.95 CHF) und Logitech (-0.16 Prozent auf 85.02 CHF).

SMI-Aktien mit dem Top-Handelsvolumen

Im SMI sticht die UBS-Aktie derzeit mit dem grössten Handelsvolumen heraus. Zuletzt wurden via SIX 3’906’676 Aktien gehandelt. Im SMI weist die Roche-Aktie die grösste Marktkapitalisierung auf. 307.024 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentaldaten der SMI-Titel im Blick

Die Swiss Re-Aktie weist mit 10.40 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SMI auf. Die Partners Group-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7.56 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.ch