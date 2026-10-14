Partners Group Aktie 2460882 / CH0024608827
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|Kursentwicklung im Fokus
|
14.10.2026 17:58:12
Optimismus in Zürich: SMI beendet den Handel mit Gewinnen
Am Abend zeigten sich die Anleger in Zürich zuversichtlich.
Schlussendlich bewegte sich der SMI im SIX-Handel 1.45 Prozent höher bei 14’129.93 Punkten. Der Börsenwert der im SMI enthaltenen Werte beträgt damit 1.588 Bio. Euro. In den Handel ging der SMI 0.069 Prozent tiefer bei 13’917.93 Punkten, nach 13’927.52 Punkten am Vortag.
Bei 14’136.90 Einheiten erreichte der SMI sein Tageshoch, während er hingegen mit 13’917.80 Punkten den niedrigsten Stand markierte.
SMI-Performance seit Beginn des Jahres
Auf Wochensicht kletterte der SMI bereits um 2.04 Prozent. Der SMI wies vor einem Monat, am 14.09.2026, einen Wert von 13’878.54 Punkten auf. Der SMI wies vor drei Monaten, am 14.07.2026, einen Stand von 14’241.77 Punkten auf. Der SMI lag noch vor einem Jahr, am 14.10.2025, bei 12’434.81 Punkten.
Seit Beginn des Jahres 2026 stieg der Index bereits um 6.66 Prozent. In diesem Jahr schaffte es der SMI bereits bis auf ein Jahreshoch bei 14’669.51 Punkten. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 12’053.51 Zählern.
SMI-Tops und -Flops
Unter den stärksten Aktien im SMI befinden sich derzeit Lonza (+ 3.35 Prozent auf 585.40 CHF), Roche (+ 3.09 Prozent auf 370.90 CHF), Sandoz (+ 3.04 Prozent auf 73.82 CHF), Novartis (+ 2.82 Prozent auf 122.66 CHF) und Galderma (+ 2.69 Prozent auf 171.85 CHF). Zu den schwächsten SMI-Aktien zählen hingegen UBS (-1.55 Prozent auf 39.47 CHF), ABB (Asea Brown Boveri) (-1.05 Prozent auf 78.88 CHF), Partners Group (-0.73 Prozent auf 597.20 CHF), Swiss Re (-0.20 Prozent auf 146.95 CHF) und Logitech (-0.16 Prozent auf 85.02 CHF).
SMI-Aktien mit dem Top-Handelsvolumen
Im SMI sticht die UBS-Aktie derzeit mit dem grössten Handelsvolumen heraus. Zuletzt wurden via SIX 3’906’676 Aktien gehandelt. Im SMI weist die Roche-Aktie die grösste Marktkapitalisierung auf. 307.024 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.
Fundamentaldaten der SMI-Titel im Blick
Die Swiss Re-Aktie weist mit 10.40 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SMI auf. Die Partners Group-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7.56 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.
Redaktion finanzen.ch
Passende Hebelprodukte
Weitere Links:
Trading Signals: Beiersdorf - Underperformer in Lauerstellung
Der Konsumgüterkonzern hat mit Problemen bei seiner Kernmarke Nivea zu kämpfen. An der Börse keimte zuletzt die Hoffnung auf Besserung, die Beiersdorf-Aktie klopft an einem markanten Widerstand an.Weiterlesen!
Nachrichten zu Sandoz
|
16:29
|Sandoz Aktie News: Sandoz am Donnerstagnachmittag mit Aufschlag (finanzen.ch)
|
12:29
|Sandoz Aktie News: Sandoz steigt am Donnerstagmittag (finanzen.ch)
|
09:29
|Sandoz Aktie News: Sandoz am Vormittag mit positiven Vorzeichen (finanzen.ch)
|
14.10.26
|SLI aktuell: SLI zum Ende des Mittwochshandels in der Gewinnzone (finanzen.ch)
|
14.10.26
|Optimismus in Zürich: SMI beendet den Handel mit Gewinnen (finanzen.ch)
|
14.10.26
|SIX-Handel: Am Nachmittag Gewinne im SLI (finanzen.ch)
|
14.10.26
|SMI-Handel aktuell: SMI am Nachmittag mit Zuschlägen (finanzen.ch)
Analysen zu Sandoz
ETF-Sparplan boom in der Schweiz – Worauf sollten Anleger achten?
ETF-Sparpläne gewinnen in der Schweiz stark an Bedeutung. Immer mehr Anlegerinnen und Anleger investieren regelmässig in ETFs und nutzen Sparpläne für den langfristigen Vermögensaufbau.
Im Gespräch mit Timo Hegnauer (neon) und Nima Pouyan (Amundi) geht es darum, warum ETF-Sparpläne in der Schweiz aktuell so stark wachsen, welche ETFs besonders häufig bespart werden und worauf man bei Gebühren, Diversifikation, Produktauswahl und Handelskosten achten sollten.
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
ABB am 14.10.2026
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Indizes in diesem Artikel
|SMI
|14’349.51
|1.55%
Börse aktuell - Live TickerZinssorgen sind zurück: SMI schliesst mit kräftigen Gewinnen -- DAX geht fester aus dem Handel -- Asiens Börsen letztlich tiefrot
Der heimische Aktienmarkt verzeichnete am Donnerstag deutliche Gewinne, während der deutsche Leitindex moderat aufwärts tendierte. Der Dow legt im Donnerstagshandel zu. An den Märkten in Asien ging es am Donnerstag tief abwärts.