SMI 998089 / CH0009980894
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09.10.2026 09:28:18
Optimismus in Zürich: SMI-Anleger greifen zum Handelsstart zu
Wie bereits am Vortag richtet sich der SMI auch am Morgen in der Gewinnzone ein.
Der SMI notiert im SIX-Handel um 09:10 Uhr um 0.96 Prozent höher bei 13’768.19 Punkten. Die Marktkapitalisierung der enthaltenen Werte beträgt damit 1.581 Bio. Euro. Zum Beginn des Freitagshandels stand ein Zuschlag von 1.09 Prozent auf 13’785.96 Punkte an der Kurstafel, nach 13’637.00 Punkten am Vortag.
Der Tiefststand des SMI lag am Freitag bei 13’762.14 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 13’790.15 Punkten erreichte.
So entwickelt sich der SMI seit Beginn Jahr
Auf Wochensicht verzeichnet der SMI bislang Gewinne von 0.572 Prozent. Der SMI erreichte vor einem Monat, am 09.09.2026, einen Stand von 13’804.70 Punkten. Der SMI stand vor drei Monaten, am 09.07.2026, bei 14’215.30 Punkten. Vor einem Jahr, am 09.10.2025, verzeichnete der SMI einen Stand von 12’609.15 Punkten.
Auf Jahressicht 2026 stieg der Index bereits um 3.93 Prozent. In diesem Jahr schaffte es der SMI bereits bis auf ein Jahreshoch bei 14’669.51 Punkten. Das Jahrestief beträgt hingegen 12’053.51 Zähler.
Tops und Flops aktuell
Die Gewinner-Aktien im SMI sind aktuell Amrize (+ 1.97 Prozent auf 30.56 CHF), Sika (+ 1.90 Prozent auf 174.10 CHF), Lonza (+ 1.74 Prozent auf 573.20 CHF), Partners Group (+ 1.56 Prozent auf 598.60 CHF) und Holcim (+ 1.46 Prozent auf 63.76 CHF). Zu den schwächsten SMI-Aktien zählen hingegen Galderma (-0.15 Prozent auf 162.55 CHF), Sandoz (+ 0.20 Prozent auf 69.46 CHF), ABB (Asea Brown Boveri) (+ 0.51 Prozent auf 79.20 CHF), Swiss Life (+ 0.68 Prozent auf 887.40 CHF) und Nestlé (+ 0.91 Prozent auf 76.69 CHF).
Die teuersten SMI-Unternehmen
Im SMI weist die UBS-Aktie derzeit das grösste Handelsvolumen auf. 239’572 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im SMI macht die Roche-Aktie die grösste Marktkapitalisierung aus. 306.991 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.
SMI-Fundamentalkennzahlen
Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SMI verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Swiss Re-Aktie. Hier wird ein KGV von 10.28 erwartet. In puncto Dividendenrendite ist die Partners Group-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7.78 Prozent an der Spitze im Index zu erwarten.
Redaktion finanzen.ch
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