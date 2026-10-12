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Index im Blick 12.10.2026 09:28:16

Optimismus in Zürich: SLI zum Start des Montagshandels mit positivem Vorzeichen

Optimismus in Zürich: SLI zum Start des Montagshandels mit positivem Vorzeichen

Der SLI setzt seinen Aufwärtstrend auch am Montag fort und verbucht erneut Gewinne.

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Am Montag tendiert der SLI um 09:10 Uhr via SIX 0.43 Prozent fester bei 2’228.61 Punkten. In den Montagshandel ging der SLI 0.416 Prozent höher bei 2’228.35 Punkten, nach 2’219.11 Punkten am Vortag.

Im Tagestief notierte der SLI bei 2’224.09 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Montag markierte der Index hingegen bei 2’228.61 Punkten.

SLI seit Beginn Jahr

Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SLI erreichte am vorherigen Handelstag, dem 11.09.2026, den Stand von 2’219.80 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SLI erreichte am vorherigen Handelstag, dem 10.07.2026, den Wert von 2’283.28 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 10.10.2025, wies der SLI einen Stand von 2’022.66 Punkten auf.

Der Index legte seit Jahresbeginn 2026 bereits um 3.61 Prozent zu. Das Jahreshoch des SLI beträgt derzeit 2’352.31 Punkte. Das Jahrestief steht hingegen bei 1’915.56 Punkten.

Heutige Tops und Flops im SLI

Zu den stärksten Einzelwerten im SLI zählen aktuell Partners Group (+ 0.94 Prozent auf 600.20 CHF), UBS (+ 0.88 Prozent auf 40.25 CHF), Julius Bär (+ 0.88 Prozent auf 71.46 CHF), Galderma (+ 0.85 Prozent auf 166.35 CHF) und Roche (+ 0.78 Prozent auf 360.60 CHF). Unter den schwächsten SLI-Aktien befinden sich derweil VAT (-0.24 Prozent auf 670.40 CHF), Swisscom (-0.16 Prozent auf 628.00 CHF), Sika (+ 0.03 Prozent auf 173.85 CHF), Lonza (+ 0.03 Prozent auf 572.40 CHF) und Geberit (+ 0.08 Prozent auf 529.00 CHF).

SLI-Aktien mit dem Top-Handelsvolumen

Aktuell weist die UBS-Aktie das grösste Handelsvolumen im SLI auf. 174’693 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Roche-Aktie dominiert den SLI hinsichtlich der Marktkapitalisierung mit einem Anteil von 305.902 Mrd. Euro.

Fundamentaldaten der SLI-Aktien im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SLI präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung die Swiss Re-Aktie. Hier soll ein KGV von 10.65 zu Buche schlagen. Die Partners Group-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7.68 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.ch

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Bildquelle: BUTENKOV ALEKSEI / Shutterstock.com
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