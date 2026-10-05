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SLI-Performance im Fokus 05.10.2026 17:58:12

Optimismus in Zürich: SLI zeigt sich zum Ende des Montagshandels fester

Optimismus in Zürich: SLI zeigt sich zum Ende des Montagshandels fester

Kaum verändert zeigte sich der SLI am Abend.

Amrize
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Letztendlich ging der SLI den Montagshandel nahezu unverändert (plus 0.17 Prozent) bei 2’214.49 Punkten aus dem Montagshandel. Zum Handelsbeginn stand ein Zuschlag von 0.250 Prozent auf 2’216.17 Punkte an der Kurstafel, nach 2’210.64 Punkten am Vortag.

Der SLI verzeichnete bei 2’233.12 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt am Montag 2’209.99 Einheiten.

SLI seit Beginn Jahr

Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SLI bewegte sich am vorherigen Handelstag, dem 04.09.2026, bei 2’299.48 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SLI lag am vorherigen Handelstag, dem 03.07.2026, bei 2’313.18 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SLI notierte am vorherigen Handelstag, dem 03.10.2025, bei 2’027.43 Punkten.

Auf Jahressicht 2026 legte der Index bereits um 2.95 Prozent zu. Das SLI-Jahreshoch steht derzeit bei 2’352.31 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 1’915.56 Punkten markiert.

Top und Flops heute

Unter den stärksten Einzelwerten im SLI befinden sich derzeit Sandoz (+ 2.16 Prozent auf 70.00 CHF), Straumann (+ 1.89 Prozent auf 91.50 CHF), Lonza (+ 1.63 Prozent auf 574.80 CHF), VAT (+ 1.46 Prozent auf 709.60 CHF) und Julius Bär (+ 1.43 Prozent auf 73.68 CHF). Am anderen Ende der SLI-Liste stehen derweil Sika (-4.79 Prozent auf 175.00 CHF), Logitech (-2.20 Prozent auf 84.50 CHF), Kühne + Nagel International (-2.00 Prozent auf 220.00 CHF), Lindt (-0.99 Prozent auf 7’465.00 CHF) und Geberit (-0.74 Prozent auf 534.00 CHF) unter Druck.

Welche SLI-Aktien die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Im SLI sticht die UBS-Aktie derzeit mit dem grössten Handelsvolumen heraus. 4’477’510 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im SLI weist die Roche-Aktie die grösste Marktkapitalisierung auf. 296.513 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentaldaten der SLI-Werte im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SLI präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Swiss Re-Aktie. Hier soll ein KGV von 10.13 zu Buche schlagen. Mit 7.67 Prozent hebt sich die Dividendenrendite der Partners Group-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index hervor.

Redaktion finanzen.ch

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