SLI 3025288 / CH0030252883
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04.11.2026 15:58:13
Optimismus in Zürich: SLI mit grünem Vorzeichen
Der SLI notiert am Nachmittag im Plus.
Der SLI bewegt sich im SIX-Handel um 15:40 Uhr um 1.57 Prozent stärker bei 2’411.55 Punkten. Zum Handelsstart stand ein Zuschlag von 0.013 Prozent auf 2’374.69 Punkte an der Kurstafel, nach 2’374.37 Punkten am Vortag.
Das Tagestief des SLI betrug 2’370.40 Punkte, das Tageshoch hingegen 2’414.15 Zähler.
SLI seit Beginn des Jahres
Seit Beginn der Woche verzeichnet der SLI bislang Gewinne von 2.10 Prozent. Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 02.10.2026, stand der SLI bei 2’210.64 Punkten. Vor drei Monaten, am 04.08.2026, wurde der SLI mit einer Bewertung von 2’315.68 Punkten gehandelt. Vor einem Jahr, am 04.11.2025, wurde der SLI auf 2’014.80 Punkte taxiert.
Der Index stieg auf Jahressicht 2026 bereits um 12.11 Prozent zu. Bei 2’414.15 Punkten schaffte es der SLI bislang auf ein Jahreshoch. Das Jahrestief wurde hingegen bei 1’915.56 Punkten erreicht.
Das sind die Aufsteiger und Absteiger im SLI
Unter den stärksten Aktien im SLI befinden sich aktuell Logitech (+ 5.29 Prozent auf 80.40 CHF), Straumann (+ 4.16 Prozent auf 105.25 CHF), Alcon (+ 3.98 Prozent auf 62.22 CHF), Richemont (+ 3.94 Prozent auf 172.60 CHF) und UBS (+ 3.85 Prozent auf 40.99 CHF). Auf der Verliererseite im SLI stehen hingegen VAT (-2.71 Prozent auf 552.60 CHF), ABB (Asea Brown Boveri) (-1.46 Prozent auf 71.44 CHF), Sandoz (-0.24 Prozent auf 82.58 CHF), Kühne + Nagel International (+ 0.66 Prozent auf 243.00 CHF) und Roche (+ 0.72 Prozent auf 393.80 CHF).
Welche SLI-Aktien den grössten Börsenwert aufweisen
Im SLI weist die UBS-Aktie derzeit das grösste Handelsvolumen auf. Zuletzt wurden via SIX 3’328’125 Aktien gehandelt. Die Roche-Aktie macht im SLI den höchsten Börsenwert aus. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 344.510 Mrd. Euro.
Fundamentaldaten der SLI-Werte im Blick
Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SLI verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung die Swiss Re-Aktie. Hier soll ein KGV von 11.28 zu Buche schlagen. Unter den Aktien im Index bietet die Partners Group-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7.02 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.
Redaktion finanzen.ch
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