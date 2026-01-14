Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
14.01.2026 12:26:25

Optimismus in Zürich: SLI mit grünem Vorzeichen

Optimismus in Zürich: SLI mit grünem Vorzeichen

Der SLI steigt derzeit.

Am Mittwoch tendiert der SLI um 12:09 Uhr via SIX 0.46 Prozent höher bei 2’170.83 Punkten. Zuvor ging der SLI 0.116 Prozent stärker bei 2’163.46 Punkten in den Handel, nach 2’160.96 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tagestief bei 2’163.42 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 2’175.47 Punkten verzeichnete.

So bewegt sich der SLI auf Jahressicht

Seit Beginn der Woche kletterte der SLI bereits um 0.042 Prozent. Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 12.12.2025, verzeichnete der SLI einen Stand von 2’087.68 Punkten. Vor drei Monaten, am 14.10.2025, wurde der SLI mit 2’017.92 Punkten berechnet. Noch vor einem Jahr, am 14.01.2025, bewegte sich der SLI bei 1’934.37 Punkten.

Das sind die Aufsteiger und Absteiger im SLI

Die stärksten Aktien im SLI sind derzeit Kühne + Nagel International (+ 3.21 Prozent auf 184.70 CHF), Sandoz (+ 2.36 Prozent auf 60.64 CHF), Straumann (+ 2.10 Prozent auf 102.20 CHF), Novartis (+ 1.51 Prozent auf 115.36 CHF) und Sika (+ 1.24 Prozent auf 150.95 CHF). Schwächer notieren im SLI hingegen Adecco SA (-2.57 Prozent auf 22.72 CHF), ams-OSRAM (-2.37 Prozent auf 8.03 CHF), Lindt (-1.25 Prozent auf 11’040.00 CHF), VAT (-0.77 Prozent auf 437.40 CHF) und ABB (Asea Brown Boveri) (-0.72 Prozent auf 60.44 CHF).

SLI-Aktien mit dem Top-Handelsvolumen

Das grösste Handelsvolumen im SLI kann derzeit die UBS-Aktie aufweisen. 903’090 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Die Roche-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 292.356 Mrd. Euro. Damit macht die Aktie im SLI den höchsten Börsenwert aus.

Dieses KGV weisen die SLI-Mitglieder auf

Die ams-OSRAM-Aktie hat 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7.67 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den SLI-Werten inne. Mit 5.44 Prozent zeigt sich die Dividendenrendite der Swiss Re-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

Redaktion finanzen.ch

Weitere Links:

Alle SLI-Werte im Überblick
Historische Kursdaten
SPI-Aktien nach Marktkapitalisierung

Bildquelle: BUTENKOV ALEKSEI / Shutterstock.com
