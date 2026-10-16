Optimismus in Zürich: SLI legt am Mittag zu

Der SLI legt im SIX-Handel um 12:09 Uhr um 0.19 Prozent auf 2’303.48 Punkte zu. Zum Handelsstart stand ein Zuschlag von 0.185 Prozent auf 2’303.34 Punkte an der Kurstafel, nach 2’299.08 Punkten am Vortag.

Bei 2’296.95 Einheiten erreichte der SLI sein Tagestief, während er hingegen mit 2’306.13 Punkten den höchsten Stand markierte.

SLI seit Beginn Jahr

Auf Wochensicht verzeichnet der SLI bislang ein Plus von 3.37 Prozent. Noch vor einem Monat, am 16.09.2026, lag der SLI bei 2’220.49 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 16.07.2026, stand der SLI bei 2’290.79 Punkten. Der SLI verzeichnete vor einem Jahr, am 16.10.2025, den Stand von 2’051.01 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2026 kletterte der Index bereits um 7.09 Prozent. Der SLI verzeichnete in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 2’352.31 Punkten. Bei 1’915.56 Zählern wurde hingegen das Jahrestief markiert.

SLI-Top-Flop-Aktien

Zu den Gewinner-Aktien im SLI zählen aktuell Partners Group (+ 1.83 Prozent auf 611.20 CHF), Holcim (+ 1.19 Prozent auf 64.78 CHF), Richemont (+ 1.17 Prozent auf 177.10 CHF), Amrize (+ 1.13 Prozent auf 31.19 CHF) und Galderma (+ 1.10 Prozent auf 174.05 CHF). Die Verlierer im SLI sind hingegen Novartis (-1.24 Prozent auf 124.34 CHF), Roche (-0.74 Prozent auf 376.90 CHF), Givaudan (-0.64 Prozent auf 3’910.00 CHF), Lonza (-0.50 Prozent auf 600.80 CHF) und VAT (-0.32 Prozent auf 621.60 CHF).

Die meistgehandelten Aktien im SLI

Aktuell weist die Nestlé-Aktie das grösste Handelsvolumen im SLI auf. 1’530’835 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 317.750 Mrd. Euro macht die Roche-Aktie im SLI derzeit den höchsten Börsenwert aus.

Fundamentaldaten der SLI-Werte im Fokus

Unter den SLI-Aktien weist 2026 laut FactSet-Schätzung die Swiss Re-Aktie mit 10.75 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Unter den Aktien im Index präsentiert die Partners Group-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7.51 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.ch