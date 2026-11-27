Der SLI springt im SIX-Handel um 15:41 Uhr um 0.23 Prozent auf 2’381.78 Punkte an. Zum Handelsbeginn stand ein Gewinn von 0.154 Prozent auf 2’380.05 Punkte an der Kurstafel, nach 2’376.39 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den SLI bis auf 2’378.49 Punkte herunter. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 2’387.29 Zählern.

SLI-Entwicklung auf Jahressicht

Auf Wochensicht stieg der SLI bereits um 1.67 Prozent. Vor einem Monat, am 27.10.2026, lag der SLI noch bei 2’345.67 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 27.08.2026, lag der SLI bei 2’308.86 Punkten. Der SLI wies vor einem Jahr, am 27.11.2025, einen Stand von 2’076.80 Punkten auf.

Der Index legte seit Jahresanfang 2026 bereits um 10.73 Prozent zu. In diesem Jahr schaffte es der SLI bereits bis auf ein Jahreshoch bei 2’443.50 Punkten. Bei 1’915.56 Zählern wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

Aktuelle Gewinner und Verlierer im SLI

Zu den stärksten Einzelwerten im SLI zählen derzeit Logitech (+ 2.31 Prozent auf 85.20 CHF), Partners Group (+ 1.69 Prozent auf 649.40 CHF), Julius Bär (+ 1.50) Prozent auf 63.42 CHF), UBS (+ 1.39 Prozent auf 38.05 CHF) und Straumann (+ 1.15 Prozent auf 109.60 CHF). Auf der Verliererseite im SLI stehen hingegen Lindt (-1.31 Prozent auf 8’300.00 CHF), Sonova (-1.03 Prozent auf 287.00 CHF), Helvetia Baloise (-0.81 Prozent auf 220.60 CHF), Sandoz (-0.78 Prozent auf 78.90 CHF) und Galderma (-0.74 Prozent auf 181.95 CHF).

SLI-Aktien mit dem grössten Börsenwert

Im SLI sticht die UBS-Aktie derzeit mit dem grössten Handelsvolumen heraus. Zuletzt wurden via SIX 1’487’482 Aktien gehandelt. Die Roche-Aktie sticht im SLI mit einer Marktkapitalisierung von 348.376 Mrd. Euro heraus.

Diese Dividenden zahlen die SLI-Werte

Unter den SLI-Aktien weist 2026 laut FactSet-Schätzung die Julius Bär-Aktie mit 10.40 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Unter den Aktien im Index bietet die Partners Group-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7.22 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.ch