SMI 998089 / CH0009980894
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11.09.2026 15:58:15
Optimismus in Zürich: nachmittags Gewinne im SMI
Der SMI befindet sich derzeit im Aufwind.
Der SMI bewegt sich im SIX-Handel um 15:41 Uhr um 0.85 Prozent höher bei 13’856.83 Punkten. Die Marktkapitalisierung der im SMI enthaltenen Werte beträgt damit 1.585 Bio. Euro. Zuvor ging der SMI 0.289 Prozent höher bei 13’779.77 Punkten in den Handel, nach 13’740.10 Punkten am Vortag.
Der SMI verzeichnete bei 13’871.65 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt am Freitag 13’768.82 Einheiten.
SMI seit Jahresbeginn
Auf Wochensicht ging es für den SMI bereits um 2.65 Prozent abwärts. Der SMI bewegte sich noch vor einem Monat, am 11.08.2026, bei 14’575.25 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 11.06.2026, lag der SMI bei 13’529.65 Punkten. Vor einem Jahr, am 11.09.2025, wies der SMI 12’292.72 Punkte auf.
Der Index kletterte seit Jahresanfang 2026 bereits um 4.60 Prozent. Bei 14’669.51 Punkten markierte der SMI bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief wurde hingegen bei 12’053.51 Punkten erreicht.
Tops und Flops im SMI
Unter den stärksten Aktien im SMI befinden sich derzeit Logitech (+ 1.99 Prozent auf 82.10 CHF), Richemont (+ 1.88 Prozent auf 176.15 CHF), UBS (+ 1.82 Prozent auf 44.75 CHF), ABB (Asea Brown Boveri) (+ 1.54 Prozent auf 79.06 CHF) und Amrize (+ 1.50 Prozent auf 33.19 CHF). Zu den schwächsten SMI-Aktien zählen derweil Partners Group (-1.13 Prozent auf 646.60 CHF), Holcim (-0.28 Prozent auf 70.34 CHF), Kühne + Nagel International (-0.14 Prozent auf 213.90 CHF), Lonza (-0.07 Prozent auf 534.60 CHF) und Alcon (-0.04 Prozent auf 54.48 CHF).
SMI-Aktien: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung im Blick
Die UBS-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im SMI auf. 2’064’220 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Mit 293.078 Mrd. Euro macht die Roche-Aktie im SMI derzeit die grösste Marktkapitalisierung aus.
Dieses KGV weisen die SMI-Aktien auf
Im SMI präsentiert die Swiss Re-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 10.23 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Mit 6.96 Prozent zeigt sich die Dividendenrendite der Partners Group-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.
Redaktion finanzen.ch
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