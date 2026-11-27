Um 12:09 Uhr tendiert der SPI im SIX-Handel 0.39 Prozent stärker bei 20’887.34 Punkten. Der Wert der im SPI enthaltenen Werte beträgt damit 2.625 Bio. Euro. Zuvor ging der SPI 0.184 Prozent stärker bei 20’844.00 Punkten in den Freitagshandel, nach 20’805.79 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tagestief am Freitag bei 20’844.00 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 20’897.00 Punkten verzeichnete.

So bewegt sich der SPI im Jahresverlauf

Seit Wochenbeginn legte der SPI bereits um 1.88 Prozent zu. Noch vor einem Monat, am 27.10.2026, wies der SPI einen Stand von 20’599.98 Punkten auf. Der SPI verzeichnete vor drei Monaten, am 27.08.2026, den Wert von 20’263.22 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 27.11.2025, notierte der SPI bei 17’640.02 Punkten.

Der Index kletterte seit Jahresbeginn 2026 bereits um 14.50 Prozent. In diesem Jahr liegt das Jahreshoch des SPI bereits bei 21’440.74 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 16’847.58 Punkten markiert.

Top und Flops heute

Die Gewinner-Aktien im SPI sind aktuell DOTTIKON ES (+ 10.51 Prozent auf 305.00 CHF), ams-OSRAM (+ 7.17 Prozent auf 15.69 CHF), Newron PharmaceuticalsAz (+ 6.21 Prozent auf 8.21 CHF), Xlife Sciences (+ 5.26 Prozent auf 8.00 CHF) und MindMaze Therapeutics (+ 5.26 Prozent auf 0.13 CHF). Die Flop-Titel im SPI sind hingegen EvoNext (-4.31 Prozent auf 2.00 CHF), Molecular Partners (-3.75 Prozent auf 2.31 CHF), BACHEM (-2.16 Prozent auf 65.80 CHF), Investis (-1.69 Prozent auf 145.50 CHF) und Private Equity (-1.68 Prozent auf 58.60 CHF).

Welche SPI-Aktien die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Im SPI weist die UBS-Aktie derzeit das grösste Handelsvolumen auf. Zuletzt wurden via SIX 838’824 Aktien gehandelt. Die Roche-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 357.064 Mrd. Euro. Damit macht die Aktie im SPI den höchsten Börsenwert aus.

Diese Dividenden zahlen die SPI-Aktien

Unter den SPI-Aktien präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung die EvoNext-Aktie mit 0.36 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die Bellevue-Aktie zeigt 2026 laut FactSet-Schätzung mit 8.20 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.ch