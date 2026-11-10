Optimismus in Zürich: Börsianer lassen SPI mittags steigen

Der SPI gewinnt im SIX-Handel um 12:09 Uhr 0.64 Prozent auf 21’168.92 Punkte. Die Marktkapitalisierung der enthaltenen Werte beträgt damit 2.630 Bio. Euro. Zum Handelsstart stand ein Plus von 0.636 Prozent auf 21’166.95 Punkte an der Kurstafel, nach 21’033.26 Punkten am Vortag.

Der SPI verzeichnete bei 21’168.92 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt heute 21’103.07 Einheiten.

SPI auf Jahressicht

Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SPI bewegte sich am vorherigen Handelstag, dem 09.10.2026, bei 19’542.69 Punkten. Vor drei Monaten, am 10.08.2026, wies der SPI einen Wert von 20’585.70 Punkten auf. Vor einem Jahr, am 10.11.2025, lag der SPI-Kurs bei 17’179.19 Punkten.

Auf Jahressicht 2026 ging es für den Index bereits um 16.04 Prozent nach oben. Bei 21’271.96 Punkten liegt das derzeitige Jahreshoch des SPI. Bei 16’847.58 Zählern wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

Das sind die Aufsteiger und Absteiger im SPI

Unter den stärksten Einzelwerten im SPI befinden sich aktuell ASMALLWORLD (+ 21.74 Prozent auf 1.40 CHF), DocMorris (+ 5.04 Prozent auf 18.35 CHF), SoftwareONE (+ 3.84 Prozent auf 9.19 CHF), WISeQey (+ 3.39 Prozent auf 7.01 USD) und BKW (+ 3.33 Prozent auf 130.50 CHF). Die Verlierer im SPI sind hingegen Adval Tech (-4.91 Prozent auf 42.60 CHF), Highlight Event and Entertainment (-3.33 Prozent auf 4.64 CHF), GAM (-2.82 Prozent auf 0.06 CHF), Newron PharmaceuticalsAz (-2.72 Prozent auf 8.94 CHF) und Villars SA (-2.52 Prozent auf 580.00 CHF).

SPI-Aktien mit dem Top-Handelsvolumen

Die Aktie im SPI mit dem grössten Handelsvolumen ist derzeit die UBS-Aktie. Zuletzt wurden via SIX 970’226 Aktien gehandelt. Die Roche-Aktie macht im SPI mit 346.109 Mrd. Euro derzeit die grösste Marktkapitalisierung aus.

SPI-Fundamentalkennzahlen

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SPI weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die EvoNext-Aktie auf. Hier soll ein KGV von 0.36 zu Buche schlagen. Die Bellevue-Aktie präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung mit 8.20 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.ch