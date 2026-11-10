SPI 998750 / CH0009987501
|Kurse + Charts + Realtime
|Nachrichten
|Listen
|Info
|zugeh. Wertpapiere
|Snapshot
|Chart (gross)
|Marktberichte
|enthaltene Werte
|GV-Termine
|Strukturierte Produkte
|Historisch
|Chartvergleich
|Analysen
|Top/Flop
|Dividenden
|Marktkapitalisierung
|SPI aktuell
|
10.11.2026 12:26:17
Optimismus in Zürich: Börsianer lassen SPI mittags steigen
Der SPI notiert am Dienstag im Plus.
Der SPI gewinnt im SIX-Handel um 12:09 Uhr 0.64 Prozent auf 21’168.92 Punkte. Die Marktkapitalisierung der enthaltenen Werte beträgt damit 2.630 Bio. Euro. Zum Handelsstart stand ein Plus von 0.636 Prozent auf 21’166.95 Punkte an der Kurstafel, nach 21’033.26 Punkten am Vortag.
Der SPI verzeichnete bei 21’168.92 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt heute 21’103.07 Einheiten.
SPI auf Jahressicht
Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SPI bewegte sich am vorherigen Handelstag, dem 09.10.2026, bei 19’542.69 Punkten. Vor drei Monaten, am 10.08.2026, wies der SPI einen Wert von 20’585.70 Punkten auf. Vor einem Jahr, am 10.11.2025, lag der SPI-Kurs bei 17’179.19 Punkten.
Auf Jahressicht 2026 ging es für den Index bereits um 16.04 Prozent nach oben. Bei 21’271.96 Punkten liegt das derzeitige Jahreshoch des SPI. Bei 16’847.58 Zählern wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.
Das sind die Aufsteiger und Absteiger im SPI
Unter den stärksten Einzelwerten im SPI befinden sich aktuell ASMALLWORLD (+ 21.74 Prozent auf 1.40 CHF), DocMorris (+ 5.04 Prozent auf 18.35 CHF), SoftwareONE (+ 3.84 Prozent auf 9.19 CHF), WISeQey (+ 3.39 Prozent auf 7.01 USD) und BKW (+ 3.33 Prozent auf 130.50 CHF). Die Verlierer im SPI sind hingegen Adval Tech (-4.91 Prozent auf 42.60 CHF), Highlight Event and Entertainment (-3.33 Prozent auf 4.64 CHF), GAM (-2.82 Prozent auf 0.06 CHF), Newron PharmaceuticalsAz (-2.72 Prozent auf 8.94 CHF) und Villars SA (-2.52 Prozent auf 580.00 CHF).
SPI-Aktien mit dem Top-Handelsvolumen
Die Aktie im SPI mit dem grössten Handelsvolumen ist derzeit die UBS-Aktie. Zuletzt wurden via SIX 970’226 Aktien gehandelt. Die Roche-Aktie macht im SPI mit 346.109 Mrd. Euro derzeit die grösste Marktkapitalisierung aus.
SPI-Fundamentalkennzahlen
Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SPI weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die EvoNext-Aktie auf. Hier soll ein KGV von 0.36 zu Buche schlagen. Die Bellevue-Aktie präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung mit 8.20 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.
Redaktion finanzen.ch
Weitere Links:
Trading Signals: Lonza - Mit neuer Power zu alten Höhen
Lonza drückt aufs Tempo: Mit der Übernahme des US-Geschäfts von Merck treibt der Pharmazulieferer seinen strategischen Umbau voran. Auch an der Börse ist der Funke übergesprungen: Die 700-Franken-Marke rückt in greifbare Nähe.Weiterlesen!
Amgen, United Rentals & Targa Resources: 3 Aktien rein, 3 raus -Rebalancing im BX Musterportfolio mit François Bloch
Amgen, United Rentals und Targa Resources: Drei US-Aktien kommen neu ins BX Muster-Portfolio. ABB, HSBC und Hochtief verlassen das Portfolio. Welche Überlegungen stecken hinter dem aktuellen Rebalancing?
✅ Amgen(AMGN): Welche Rolle spielen Dividenden, Buchwertentwicklung und ein breit aufgestelltes Pharmageschäft bei der Auswahl?
✅ United Rentals (URI): Wie entwickelt sich das Geschäft mit der Vermietung von Baumaschinen und welche Bedeutung haben Cashflow und US-Konjunktur?
✅ Targa Resources (TRGP): Warum kehrt das Energieinfrastruktur-Unternehmen ins Portfolio zurück und welche Kennzahlen stehen im Mittelpunkt?
❌ ABB, HSBC und Hochtief: Warum verlassen diese drei Aktien das Portfolio und was lässt sich aus ihrer jüngsten Entwicklung für das Rebalancing ableiten?
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
|13.08.26
|Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
|07.08.26
|Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
|08.07.26
|Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Indizes in diesem Artikel
|SPI
|21’186.77
|0.73%
Börse aktuell - Live TickerSMI knapp unter Allzeithoch -- DAX deutlich im Plus -- Asiens Börsen letztlich mit Gewinnen
Der heimische Aktienmarkt zeigt sich am Dienstag stärker. Der deutsche Leitindex verbucht ebenfalls Gewinne. Die Erholung an den Börsen in Fernost hat sich am Dienstag fortgesetzt.