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SPI-Kursverlauf 14.09.2026 09:28:15

Optimismus in Zürich: Anleger lassen SPI zum Start des Montagshandels steigen

Optimismus in Zürich: Anleger lassen SPI zum Start des Montagshandels steigen

Der SPI bleibt auch am ersten Tag der Woche im Aufwärtstrend.

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Der SPI tendiert im SIX-Handel um 09:09 Uhr um 0.51 Prozent stärker bei 19’553.48 Punkten. Insgesamt kommt der Index damit auf einen Börsenwert in Höhe von 2.383 Bio. Euro. Zuvor ging der SPI 0.380 Prozent höher bei 19’528.13 Punkten in den Handel, nach 19’454.12 Punkten am Vortag.

Der SPI verzeichnete bei 19’558.07 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt heute 19’528.13 Einheiten.

SPI-Entwicklung seit Beginn des Jahres

Noch vor einem Monat, am 14.08.2026, wies der SPI einen Wert von 20’310.57 Punkten auf. Vor drei Monaten ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SPI verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 12.06.2026, den Wert von 19’326.92 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 12.09.2025, betrug der SPI-Kurs 16’945.18 Punkte.

Seit Beginn des Jahres 2026 legte der Index bereits um 7.19 Prozent zu. Das SPI-Jahreshoch liegt aktuell bei 20’636.94 Punkten. Das Jahrestief steht hingegen bei 16’847.58 Punkten.

Tops und Flops im SPI aktuell

Zu den stärksten Einzelwerten im SPI zählen derzeit Temenos (+ 3.43 Prozent auf 70.80 CHF), Straumann (+ 3.21 Prozent auf 97.12 CHF), Roche (+ 2.82) Prozent auf 353.90 CHF), Adecco SA (+ 2.40 Prozent auf 24.72 CHF) und Roche (+ 2.33 Prozent auf 360.80 CHF). Unter den schwächsten SPI-Aktien befinden sich hingegen ASMALLWORLD (-5.83 Prozent auf 0.57 CHF), Adval Tech (-4.72 Prozent auf 40.40 CHF), Schlatter Industries (-4.37 Prozent auf 17.50 CHF), VAT (-4.07 Prozent auf 589.40 CHF) und SHL Telemedicine (-3.77 Prozent auf 1.02 CHF).

SPI-Aktien mit dem Top-Börsenwert

Im SPI ist die UBS-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 175’870 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Roche-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 296.486 Mrd. Euro. Damit weist die Aktie im SPI den höchsten Börsenwert auf.

KGV und Dividende der SPI-Werte

Unter den SPI-Aktien verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die EvoNext-Aktie mit 0.36 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die Curatis-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung mit 11.77 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.ch

Weitere Links:

Dividenden der SPI-Unternehmen
Analysen zu SPI-Aktien
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Bildquelle: Judith Linine / Shutterstock.com
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