Optimismus in Wien: Börsianer lassen ATX zum Handelsstart steigen

Am Donnerstag bewegt sich der ATX um 09:11 Uhr via Wiener Börse 0.16 Prozent stärker bei 6’766.11 Punkten. Der Börsenwert der im ATX enthaltenen Werte beträgt damit 190.502 Mrd. Euro. Zum Beginn des Donnerstagshandels stand ein Zuschlag von 0.000 Prozent auf 6’755.61 Punkte an der Kurstafel, nach 6’755.61 Punkten am Vortag.

Im Tagesstief notierte das Börsenbarometer bei 6’741.97 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Donnerstag markierte der Index hingegen bei 6’766.11 Punkten.

ATX-Performance auf Jahressicht

Seit Beginn der Woche verbucht der ATX bislang einen Verlust von 0.299 Prozent. Der ATX notierte noch vor einem Monat, am 03.08.2026, bei 6’582.76 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 03.06.2026, wies der ATX einen Stand von 6’096.17 Punkten auf. Noch vor einem Jahr, am 03.09.2025, erreichte der ATX einen Wert von 4’596.57 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2026 stieg der Index bereits um 26.43 Prozent. Der ATX erreichte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 6’845.42 Punkten. Das Jahrestief liegt hingegen bei 5’007.83 Punkten.

Top und Flops heute

Die Gewinner-Aktien im ATX sind derzeit voestalpine (+ 1.35 Prozent auf 45.20 EUR), UNIQA Insurance (+ 1.22 Prozent auf 18.20 EUR), Vienna Insurance (+ 1.12 Prozent auf 72.40 EUR), CA Immobilien (+ 0.87 Prozent auf 23.30 EUR) und Erste Group Bank (+ 0.74 Prozent auf 122.70 EUR). Unter den schwächsten ATX-Aktien befinden sich derweil EVN (-1.56 Prozent auf 28.45 EUR), Raiffeisen (-0.70 Prozent auf 63.80 EUR), Österreichische Post (-0.64 Prozent auf 31.10 EUR), OMV (-0.57 Prozent auf 69.75 EUR) und Andritz (-0.36 Prozent auf 82.90 EUR).

ATX-Aktien mit dem grössten Handelsvolumen

Die Aktie im ATX mit dem grössten Handelsvolumen ist derzeit die Wienerberger-Aktie. 16’874 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Erste Group Bank-Aktie macht im ATX mit 47.702 Mrd. Euro derzeit die grösste Marktkapitalisierung aus.

Fundamentalkennzahlen der ATX-Aktien im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die OMV-Aktie. Hier soll ein KGV von 7.72 zu Buche schlagen. Die OMV-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6.56 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.ch