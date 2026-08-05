Optimismus in Wien: ATX zum Ende des Mittwochshandels mit positivem Vorzeichen

Am Mittwoch ging es im ATX via Wiener Börse schlussendlich um 0.70 Prozent auf 6’703.90 Punkte nach oben. Der Wert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 184.073 Mrd. Euro. Zuvor ging der ATX 0.084 Prozent schwächer bei 6’651.41 Punkten in den Mittwochshandel, nach 6’657.01 Punkten am Vortag.

Der ATX verzeichnete bei 6’717.16 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt am Mittwoch 6’631.47 Einheiten.

So entwickelt sich der ATX seit Beginn Jahr

Seit Wochenbeginn verzeichnet der ATX bislang ein Plus von 3.76 Prozent. Vor einem Monat ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 03.07.2026, bewegte sich der ATX bei 6’565.92 Punkten. Vor drei Monaten, am 05.05.2026, wurde der ATX auf 5’800.23 Punkte taxiert. Vor einem Jahr, am 05.08.2025, lag der ATX-Kurs bei 4’523.63 Punkten.

Der Index legte seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 25.27 Prozent zu. Der ATX erreichte in diesem Jahr seinen Höchststand bei 6’717.16 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 5’007.83 Punkten verzeichnet.

ATX-Tops und -Flops

Die Top-Aktien im ATX sind derzeit Raiffeisen (+ 4.14 Prozent auf 64.20 EUR), Erste Group Bank (+ 3.59 Prozent auf 121.10 EUR), STRABAG SE (+ 1.52 Prozent auf 86.90 EUR), BAWAG (+ 0.83 Prozent auf 181.30 EUR) und Wienerberger (+ 0.81 Prozent auf 22.44 EUR). Schwächer notieren im ATX hingegen Lenzing (-4.47 Prozent auf 23.50 EUR), voestalpine (-2.52 Prozent auf 47.12 EUR), AT S (AT&S) (-2.46 Prozent auf 142.80 EUR), Andritz (-1.80 Prozent auf 82.00 EUR) und DO (-1.68 Prozent auf 204.50 EUR).

Welche ATX-Aktien die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Die voestalpine-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im ATX auf. 470’163 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Erste Group Bank-Aktie dominiert den ATX hinsichtlich der Marktkapitalisierung mit einem Anteil von 44.711 Mrd. Euro.

Diese Dividenden zahlen die ATX-Titel

Die OMV-Aktie verzeichnet mit 7.40 2026 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX. Mit 7.07 Prozent äussert sich die Dividendenrendite der OMV-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

Redaktion finanzen.ch