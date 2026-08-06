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Index-Performance 06.08.2026 12:26:13

Optimismus in Wien: ATX zeigt sich mittags fester

Optimismus in Wien: ATX zeigt sich mittags fester

ATX-Handel am Donnerstagmittag.

Palfinger
30.90 EUR 1.98%
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Der ATX notiert im Wiener Börse-Handel um 12:08 Uhr um 0.93 Prozent höher bei 6’766.49 Punkten. Die Marktkapitalisierung der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 185.842 Mrd. Euro. Zuvor ging der ATX 0.002 Prozent fester bei 6’704.05 Punkten in den Donnerstagshandel, nach 6’703.90 Punkten am Vortag.

Der ATX erreichte heute sein Tagestief bei 6’698.90 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 6’768.77 Punkten lag.

So bewegt sich der ATX seit Beginn des Jahres

Seit Wochenbeginn verzeichnet der ATX bislang ein Plus von 4.72 Prozent. Der ATX wurde vor einem Monat, am 06.07.2026, mit 6’565.51 Punkten bewertet. Noch vor drei Monaten, am 06.05.2026, betrug der ATX-Kurs 5’967.80 Punkte. Vor einem Jahr, am 06.08.2025, wurde der ATX mit 4’557.85 Punkten berechnet.

Seit Jahresanfang 2026 kletterte der Index bereits um 26.44 Prozent nach oben. In diesem Jahr markierte der ATX bereits ein Jahreshoch bei 6’768.77 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 5’007.83 Punkten markiert.

ATX-Top-Flop-Aktien

Zu den Gewinner-Aktien im ATX zählen aktuell Vienna Insurance (+ 4.24 Prozent auf 73.80 EUR), Lenzing (+ 2.55 Prozent auf 24.10 EUR), Palfinger (+ 2.32 Prozent auf 30.85 EUR), Erste Group Bank (+ 1.98 Prozent auf 123.50 EUR) und AT S (AT&S) (+ 1.82 Prozent auf 145.40 EUR). Flop-Aktien im ATX sind hingegen voestalpine (-0.81 Prozent auf 46.74 EUR), EVN (-0.68 Prozent auf 29.10 EUR), CA Immobilien (+ 0.00 Prozent auf 24.55 EUR), STRABAG SE (+ 0.12 Prozent auf 87.00 EUR) und Österreichische Post (+ 0.16 Prozent auf 32.30 EUR).

Welche Aktien im ATX die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Im ATX ist die Erste Group Bank-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. Zuletzt wurden via Wiener Börse 94’873 Aktien gehandelt. Die Erste Group Bank-Aktie macht derzeit eine Marktkapitalisierung von 45.410 Mrd. Euro aus. Damit hat die Aktie im ATX den höchsten Börsenwert.

Dieses KGV weisen die ATX-Werte auf

Die OMV-Aktie weist mit 7.33 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX auf. Im Index bietet die OMV-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7.11 Prozent die höchste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.ch

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Bildquelle: Pavel Ignatov / Shutterstock.com
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