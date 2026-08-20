Optimismus in Wien: ATX verbucht zum Start des Donnerstagshandels Gewinne

Der ATX bewegt sich im Wiener Börse-Handel um 09:10 Uhr um 0.19 Prozent stärker bei 6’605.60 Punkten. Der Wert der im ATX enthaltenen Werte beträgt damit 186.382 Mrd. Euro. Zuvor ging der ATX 0.041 Prozent stärker bei 6’595.59 Punkten in den Donnerstagshandel, nach 6’592.91 Punkten am Vortag.

Bei 6’595.59 Einheiten erreichte der ATX sein Tagestief, während er hingegen mit 6’615.23 Punkten den höchsten Stand markierte.

ATX-Entwicklung seit Jahresbeginn

Auf Wochensicht verzeichnet der ATX bislang Verluste von 1.90 Prozent. Der ATX erreichte vor einem Monat, am 20.07.2026, den Wert von 6’396.80 Punkten. Der ATX erreichte vor drei Monaten, am 20.05.2026, den Stand von 5’904.09 Punkten. Der ATX verzeichnete vor einem Jahr, am 20.08.2025, den Wert von 4’808.39 Punkten.

Für den Index ging es seit Jahresanfang 2026 bereits um 23.43 Prozent nach oben. In diesem Jahr schaffte es der ATX bereits bis auf ein Jahreshoch bei 6’780.42 Punkten. Bei 5’007.83 Zählern wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

Heutige Tops und Flops im ATX

Zu den stärksten Einzelwerten im ATX zählen aktuell Raiffeisen (+ 1.67 Prozent auf 61.05 EUR), AT S (AT&S) (+ 1.21 Prozent auf 150.80 EUR), STRABAG SE (+ 1.19 Prozent auf 85.00 EUR), Österreichische Post (+ 0.65 Prozent auf 31.00 EUR) und Erste Group Bank (+ 0.59 Prozent auf 119.70 EUR). Die Verlierer im ATX sind hingegen UNIQA Insurance (-1.22 Prozent auf 17.78 EUR), Schoeller-Bleckmann (-1.21 Prozent auf 28.55 EUR), Lenzing (-1.08 Prozent auf 22.80 EUR), voestalpine (-0.63 Prozent auf 44.38 EUR) und OMV (-0.22 Prozent auf 68.40 EUR).

ATX-Aktien mit dem Top-Handelsvolumen

Aktuell weist die Wienerberger-Aktie das grösste Handelsvolumen im ATX auf. 17’361 Aktien wurden zuletzt via Wiener Börse gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 47.119 Mrd. Euro macht die Erste Group Bank-Aktie im ATX derzeit den höchsten Börsenwert aus.

KGV und Dividende der ATX-Aktien

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX hat 2026 laut FactSet-Schätzung die OMV-Aktie inne. Hier soll ein KGV von 7.69 zu Buche schlagen. Die OMV-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 6.68 Prozent, laut Prognose die höchste im Index.

Redaktion finanzen.ch