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17.08.2026 09:28:53
Optimismus in Wien: ATX Prime zum Handelsstart mit Zuschlägen
Das macht der ATX Prime am ersten Tag der Woche.
Um 09:11 Uhr steht im Wiener Börse-Handel ein Plus von 0.06 Prozent auf 3’318.41 Punkte an der ATX Prime-Kurstafel. Zuvor ging der ATX Prime 0.002 Prozent fester bei 3’316.41 Punkten in den Montagshandel, nach 3’316.35 Punkten am Vortag.
Im Tagesverlauf ging es für den ATX Prime bis auf 3’325.99 Punkte hinauf. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 3’315.51 Zählern.
So bewegt sich der ATX Prime seit Beginn Jahr
Vor einem Monat, am 17.07.2026, wurde der ATX Prime mit 3’136.85 Punkten berechnet. Vor drei Monaten ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 15.05.2026, lag der ATX Prime bei 2’898.02 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 15.08.2025, wurde der ATX Prime auf 2’419.37 Punkte taxiert.
Seit Jahresbeginn 2026 gewann der Index bereits um 24.84 Prozent. Der ATX Prime markierte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 3’337.77 Punkten. Bei 2’489.01 Zählern liegt hingegen das Jahrestief.
Tops und Flops aktuell
Die stärksten Einzelwerte im ATX Prime sind derzeit AT S (AT&S) (+ 2.54 Prozent auf 177.60 EUR), Semperit (+ 1.27 Prozent auf 16.00 EUR), STRABAG SE (+ 1.18 Prozent auf 85.40 EUR), Verbund (+ 1.06 Prozent auf 57.00 EUR) und PORR (+ 0.90 Prozent auf 39.30 EUR). Die Verlierer im ATX Prime sind hingegen Wienerberger (-2.03 Prozent auf 20.32 EUR), ZUMTOBEL (-1.72 Prozent auf 4.01 EUR), Kapsch TrafficCom (-1.69 Prozent auf 4.66 EUR), DO (-0.96 Prozent auf 206.00 EUR) und Mayr-Melnhof Karton (-0.84 Prozent auf 82.70 EUR).
ATX Prime-Aktien mit dem grössten Handelsvolumen
Im ATX Prime ist die Wienerberger-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 27’505 Aktien wurden zuletzt via Wiener Börse gehandelt. Gewichtet nach Marktkapitalisierung macht die Aktie von Erste Group Bank mit 47.624 Mrd. Euro im ATX Prime den grössten Anteil aus.
Fundamentaldaten der ATX Prime-Titel
In diesem Jahr hat die OMV-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 7.37 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX Prime inne. Die OMV-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6.98 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.
Redaktion finanzen.ch
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