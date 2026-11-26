Der ATX Prime tendiert im Wiener Börse-Handel um 15:39 Uhr um 2.64 Prozent höher bei 3’039.25 Punkten. Zum Handelsstart standen Verluste von 0.013 Prozent auf 2’960.83 Punkte an der Kurstafel, nach 2’961.22 Punkten am Vortag.

Der ATX Prime verzeichnete bei 3’040.92 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt heute 2’960.83 Einheiten.

So bewegt sich der ATX Prime im Jahresverlauf

Auf Wochensicht ging es für den ATX Prime bereits um 0.209 Prozent abwärts. Vor einem Monat ruhte der Wiener Börse-Handel feiertagsbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 23.10.2026, wies der ATX Prime einen Stand von 3’081.43 Punkten auf. Vor drei Monaten, am 26.08.2026, wurde der ATX Prime mit einer Bewertung von 3’323.23 Punkten gehandelt. Vor einem Jahr, am 26.11.2025, verzeichnete der ATX Prime einen Stand von 2’484.71 Punkten.

Der Index kletterte seit Jahresanfang 2026 bereits um 14.34 Prozent nach oben. In diesem Jahr verzeichnete der ATX Prime bereits ein Jahreshoch bei 3’448.52 Punkten. Bei 2’489.01 Zählern befindet sich hingegen das Jahrestief.

Top und Flops heute

Die Top-Aktien im ATX Prime sind aktuell AT S (AT&S) (+ 9.75 Prozent auf 97.90 EUR), Schoeller-Bleckmann (+ 9.30 Prozent auf 28.80 EUR), FACC (+ 7.99 Prozent auf 14.60 EUR), Semperit (+ 6.62 Prozent auf 14.50 EUR) und voestalpine (+ 6.16 Prozent auf 33.44 EUR). Die schwächsten ATX Prime-Aktien sind hingegen Wolford (-9.17 Prozent auf 1.98 EUR), Addiko Bank (-8.98 Prozent auf 23.30 EUR), Kapsch TrafficCom (-1.57 Prozent auf 3.14 EUR), ZUMTOBEL (-1.26 Prozent auf 3.92 EUR) und AMAG (-0.90 Prozent auf 32.90 EUR).

ATX Prime-Aktien mit der höchsten Marktkapitalisierung

Das Handelsvolumen der voestalpine-Aktie ist im ATX Prime derzeit am höchsten. Zuletzt wurden via Wiener Börse 166’282 Aktien gehandelt. Die Erste Group Bank-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 42.380 Mrd. Euro. Damit weist die Aktie im ATX Prime den höchsten Börsenwert auf.

Fundamentaldaten der ATX Prime-Aktien im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX Prime präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die OMV-Aktie. Hier soll ein KGV von 6.55 zu Buche schlagen. Die OMV-Aktie offeriert Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7.18 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.ch