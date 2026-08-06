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Index im Blick 06.08.2026 17:58:16

Optimismus in Wien: ATX Prime verbucht zum Ende des Donnerstagshandels Gewinne

Optimismus in Wien: ATX Prime verbucht zum Ende des Donnerstagshandels Gewinne

Der ATX Prime performte zum Handelsschluss positiv.

Kapsch TrafficCom
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Der ATX Prime tendierte im Wiener Börse-Handel zum Handelsschluss um 0.62 Prozent stärker bei 3’321.41 Punkten. Zum Handelsbeginn standen Gewinne von 0.002 Prozent auf 3’301.16 Punkte an der Kurstafel, nach 3’301.09 Punkten am Vortag.

Der ATX Prime erreichte heute sein Tageshoch bei 3’337.77 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 3’298.79 Punkten lag.

So entwickelt sich der ATX Prime seit Jahresbeginn

Seit Wochenbeginn verzeichnet der ATX Prime bislang Gewinne von 4.34 Prozent. Noch vor einem Monat, am 06.07.2026, wies der ATX Prime einen Stand von 3’226.80 Punkten auf. Noch vor drei Monaten, am 06.05.2026, notierte der ATX Prime bei 2’949.61 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 06.08.2025, erreichte der ATX Prime einen Stand von 2’278.18 Punkten.

Seit Jahresanfang 2026 legte der Index bereits um 24.95 Prozent zu. Der ATX Prime markierte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 3’337.77 Punkten. Das Jahrestief liegt hingegen bei 2’489.01 Zählern.

ATX Prime-Tops und -Flops

Zu den Top-Aktien im ATX Prime zählen aktuell Vienna Insurance (+ 3.53 Prozent auf 73.30 EUR), AT S (AT&S) (+ 3.50 Prozent auf 147.80 EUR), Lenzing (+ 2.98 Prozent auf 24.20 EUR), Rosenbauer (+ 2.77 Prozent auf 66.80 EUR) und Telekom Austria (+ 1.59 Prozent auf 10.22 EUR). Auf der Verliererseite im ATX Prime stehen hingegen Marinomed Biotech (-7.41 Prozent auf 5.00 EUR), Kapsch TrafficCom (-3.76 Prozent auf 4.61 EUR), Frequentis (-3.04 Prozent auf 76.60 EUR), FACC (-1.96 Prozent auf 17.00 EUR) und Mayr-Melnhof Karton (-1.81 Prozent auf 86.90 EUR).

Welche ATX Prime-Aktien das grösste Handelsvolumen aufweisen

Die Erste Group Bank-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im ATX Prime auf. 338’488 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Erste Group Bank-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 45.410 Mrd. Euro. Damit weist die Aktie im ATX Prime den höchsten Börsenwert auf.

Diese Dividenden zahlen die ATX Prime-Aktien

Die OMV-Aktie hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 7.33 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den ATX Prime-Werten inne. Die OMV-Aktie zeigt 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7.11 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.ch

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Bildquelle: gopixa / Shutterstock.com
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